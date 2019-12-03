'Milli teknoloji' burs programı açılıyor
|03 Aralık 2019 15:09
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), "2020 Yılı Milli Teknoloji Burs Programı" kapsamında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamak konusunda istekli üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlayacak.
Vakfın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, söz konusu program kapsamında, "Eğitmen-Mentor Bursu" ve "Gönüllü Bursu" kategorilerinde burs verilecek.
Üniversitelerin hazırlık, 1. ve 2. sınıf öğrencilerine Ocak-Ekim 2020 döneminde 10 ay süreyle sağlanması planlanan "Gönüllü Bursu" desteğine başvurular, Türkiye Teknoloji Takımı Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek.
Değerlendirme sonucu programa kabul edilen öğrencilere söz konusu dönemde, aylık 500 lira eğitim desteği sağlanacak.
"Eğitmen-Mentor Bursu" da üniversitelerin 3. sınıf, 4. sınıf, yüksek lisans ve doktora dönemi öğrencilerine Ocak-Aralık 2020 döneminde 12 ay süreyle verilecek.
Söz konusu burs programı kapsamına kabul edilenlere, aylık 750 lira eğitim desteği sağlanacak.
Burs programlarına başvurular 22 Aralık'a kadar www.turkiyeteknolojitakimi.org üzerinden yapılabilecek.
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