Eski Türk Yıldızları pilotu hakkında 15 yıl hapis cezası istendi
|03 Aralık 2019 15:16
|Yazdır
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü ankesörlü telefon soruşturması kapsamında, geçen yıl 26 Aralık günü Türk Yıldızları eski pilotu Ali Onur Adalı gözaltına alınarak, tutuklandı. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Adalı'nın yargılanmasına Konya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Ali Onur Adalı, tutuklu bulunduğu Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Adalı, suçlamaları kabul etmediğini, FETÖ ile bir bağlantısının bulunmadığını savundu.
15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
Daha sonra mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Ali Onur Adalı'ya 'silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan' 15 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Adalı'nın avukatı ise dosyada bulunan HTS kayıtlarının ve bilirkişi raporunun çelişkili olduğunu ileri sürdü.
Adalı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Şanlıurfa'da PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı
03 Aralık 2019 15:25
|Batman'a eleman kazandırmaya gelen 2 terörist tutuklandı
03 Aralık 2019 14:28
|Terör örgütü PKK, çözülmeyi engellemek için cep telefonu kullanımını yasakladı
03 Aralık 2019 13:40
|Denizli'de 15 Temmuz sonrası 12 bin 272 FETÖ soruşturması açıldı
03 Aralık 2019 13:27
|FETÖ sanığı eski kaymakama hapis cezası ile tahliye
03 Aralık 2019 13:13
|Yargıtay eski üyesi Bekir Özenir'e FETÖ'den oy birliğiyle beraat
03 Aralık 2019 12:55
|Kayseri'de muvazzaflar dahil 24 askere FETÖ operasyonu
03 Aralık 2019 12:52
|Bolu'da FETÖ şüphelileri yol kontrolünde yakalandı
03 Aralık 2019 12:38
|Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
03 Aralık 2019 11:55
|'Oğlunu Kandil'e götürdük' diyen sanıklara 15 yıla kadar hapis istemi
03 Aralık 2019 11:17