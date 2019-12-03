TBMM Başkanı Şentop'tan, Cibuti ziyareti açıklaması

Şentop: "Cibuti'ye gidişimiz bir cami açılışı değil. Bu yalan. Bir cami açtık, evet. Ama cami açılışı için gitmedik. 42. Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı için gittik"

Şentop: "Bu ziyarete bir uçak kiralanmadı. Bunu söylemek sadece bize değil, Türkiye'ye bir iftiradır. Türkiye'nin uçak kiralamaya ihtiyacı yok. Türkiye'nin devlet ziyaretleri için kullanacağı uçaklar var"