TBMM Başkanı Şentop'tan, Cibuti ziyareti açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı
|03 Aralık 2019 15:27
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Şentop: "Cibuti'ye gidişimiz bir cami açılışı değil. Bu yalan. Bir cami açtık, evet. Ama cami açılışı için gitmedik. 42. Afrika Parlamenterler Birliği Konferansı için gittik"
Şentop: "Bu ziyarete bir uçak kiralanmadı. Bunu söylemek sadece bize değil, Türkiye'ye bir iftiradır. Türkiye'nin uçak kiralamaya ihtiyacı yok. Türkiye'nin devlet ziyaretleri için kullanacağı uçaklar var"
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