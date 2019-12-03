Erdoğan: Suriye'deki son gelişmeleri değerlendireceğiz
|03 Aralık 2019 16:03
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla bugün yapılacak dörtlü zirveyle ilgili, "Özellikle Suriye'deki son gelişmeleri bir değerlendirme fırsatımız olacak. Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeler ne durumda, nereye geldik, ne oluyor, bunu bir değerlendireceğiz." dedi.
NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Londra'ya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otele geçti.
Burada yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sevgi gösterileriyle karşıladı. Gösterilen ilgiyi karşılıksız bırakmayan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile aracından inerek vatandaşların yanına gitti ve onları selamladı.
Erdoğan, bir gazetecinin "Yarın zirve var ama öncesinde Suriye toplantısında bir araya geleceksiniz. Neler düşünüyorsunuz, neler görüşülecek?" sorusu üzerine bu akşamki görüşmenin daha çok Suriye konusuyla ilgili olduğunu söyledi.
İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da katılımıyla toplantıyı dörtlü olarak gerçekleştireceklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Kısa süreli bir görüşme olacak. Özellikle Suriye'deki son gelişmeleri bir değerlendirme fırsatımız olacak. Malum, Barış Pınarı Harekatı'ndaki gelişmeler ne durumda, nereye geldik, ne oluyor, bunu bir değerlendireceğiz ama aynı zamanda tabii bu ülkeler malum koalisyon güçleri içerisinde de yer aldıkları için bu koalisyon güçleri içerisinde kendilerine düşen görevleri nereye kadar yaptılar, nereye kadar yapıyorlar ve bizim hazırladığımız plan, projeler konusunda da kendilerinin destekleri neler olabilir, onları da bir görüşme fırsatını bulacağımızı zannediyorum. Ama onların tabii bu arada bizden talepleri neler olacak, onları da dinlemiş olacağız. Temenni ederim ki iyi bir niyetle bunu toparlamış oluruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra konaklayacağı otele geçti.
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