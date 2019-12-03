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TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu: AK Parti hükümetleri her zaman fındık üreticisinin yanında olmuş ve çiftçinin faydasını gözetmiştir
 03 Aralık 2019 16:16
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TBMM Genel Kurulu toplandı

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti hükümetlerinin, her zaman fındık üreticisinin yanında olduğunu ve çiftçinin faydasını gözettiğini belirtti.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı.

HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü; AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu'ya yapılan yatırımlar; CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, şehir hastanelerine ilişkin gündem dışı konuşmalar yaptı.

Tekerlekli sandalyesiyle kürsüye gelen HDP'li Piroğlu, Türkiye'de 10 milyona yakın engelli bulunduğunu belirterek, "Ne yazık ki bu kadar büyük nüfusu sokaklarda göremiyoruz. Bu insanlar sokaklara kendileri istemediği için çıkmamazlık etmiyorlar. Bunun temel sebebi onları engelli yapan esas etmendir." dedi.

Engellilerin ciddi sorunları bulunduğunu, bunların önemli bir kısmının, hükümetin engellilere yaklaşımından kaynaklandığını savunan Piroğlu, "Engellilik ticari bir mesele olarak ele alınıyor. Sadaka niyetine birtakım bağışların yapılması ve maaş bağlanmasıyla engellilik sorununun çözüldüğü sanılıyor." diye konuştu.

AK Parti Ordu Milletvekili Gündoğdu, 2001'de 555 bin hektar olan fındık dikim alanının 2018'de yüzde 31 oranında artarak 728 bin hektara ulaştığını belirtti.

AK Parti hükümetlerinin, daima fındık üreticisinin yanında olduğunu, verdiği desteklerle her zaman çiftçiyi koruduğunu söyleyen Gündoğdu, Toprak Mahsülleri Ofisinin (TMO) çiftçi bahçeye girmeden piyasaya girdiğini, tekel oluşmasına izin verilmediğini yerli tarıma her zaman destek verildiğini ifade etti.

Gündoğdu, TMO'nun hiçbir dönem ayrımcılık yapmadığını, elindeki fındığı ihale usulüyle 44 firmaya sattığını paylaşarak, "Üreticiye 2009'dan itibaren toplam 8,5 milyar lira doğrudan gelir desteği ödenmiştir. Ayrıca mazot ve gübre desteği verilmiştir. AK Parti hükümetleri her zaman fındık üreticisinin yanında olmuş ve çiftçinin faydasını gözetmiştir." ifadelerini kullandı.

CHP'li İlgezdi, "Türkiye'de 16 yıldan beri 'sağlıkta dönüşüm' masalı diniliyoruz. Karşılaştığımız hakikatlerse hepimizi incitiyor." dedi.

Sağlık sektörünün anonim şirkete dönüştürüldüğünü, sağlık hakkının değil otelcilik hizmetinin önem kazandığını, sağlık hizmetlerinin sermaye için önemli bir yatırım alanı olduğunu öne süren İlgezdi, "Şehir hastaneleri modelinden vazgeçilmelidir. Buralarda halk sağlığı yoktur, rant sağlığı vardır." diye konuştu.

Genel Kurulda, yerlerinden söz alan bazı milletvekilleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düşüncelerini paylaştı.
Anadolu Ajansı
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