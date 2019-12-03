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CHP'den Demirtaş'a ziyaret

CHP heyeti rahatsızlık geçiren Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiği bildirildi
 03 Aralık 2019 16:22
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CHP'den Demirtaş'a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Cezaevleri İzleme Komisyonu, bugün Selahattin Demirtaş'ı Edirne F tipi Cezaevi'nde ziyaret ediyor.

CHP heyetinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Cezaevleri İzleme Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ile Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya bulunuyor.

Heyetin ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.

Memurlar.Net
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