Özel harekat polislerinden nefes kesen tatbikat
|03 Aralık 2019 16:31
|Yazdır
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü, ekipleri alınan eğitimler doğrultusunda geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat, 376 personelin katılımıyla 5 gün sürdü. Tatbikatta; uçak, gemi ve metro tatbikatları, arazi taraması, helikopterden araziye personel indirilmesi, polis müdahale teknikleri, köpek rehine operasyonu, araç içerisindeki silahlı teröriste özel operasyon köpeği destekli müdahale, helikopter atışı, makineli tüfek ile belirlen yerlere atış, 2 kirpi zırhlı araçların belirlenen hedeflere atışları yer aldı.
Tatbikat polis kamerasında
Özel harekat polislerinin nefes kesen tatbikatı aynı zamanda polis kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, uçağa, metroya, gemiye ve arazide tatbikat yapıldığı görülüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ülke gündemine oturmuştu, Bakanın talimatıyla hayallerine kavuştu
03 Aralık 2019 16:27
|Yılbaşı biletlerinin 11 milyonu satıldı
03 Aralık 2019 15:43
|Az pişmiş ette parazit tehlikesi
03 Aralık 2019 15:36
|Yurt dışından gelip memleketinde haşhaş yağı üretmeye başladı
03 Aralık 2019 15:12
|'Milli teknoloji' burs programı açılıyor
03 Aralık 2019 15:09
|Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu
03 Aralık 2019 15:06
|Dünyada en çok sevilen metropoller sıralamasında İstanbul kaçıncı sırada
03 Aralık 2019 14:41
|Soğuk ve yağışlı hava geliyor
03 Aralık 2019 14:22
|Uzmandan konserve tüketiminde 'kapağa dikkat' uyarısı
03 Aralık 2019 13:59
|Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
03 Aralık 2019 13:25