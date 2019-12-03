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İBB, Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki parkı satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bütçeye kaynak oluşturabilmek için Şile'deki Kumbaba Sahili'nde yer alan ve içerisinde park da bulunan araziyi satışa çıkardı. İmar planlarında 'dinlenme ve rekreasyon alanı' olarak yer alan arazi için 22 milyon 795 bin 836 TL muhammen bedel belirlendi. İhale, 4 Aralık'ta (yarın) yapılacak.
 03 Aralık 2019 16:40
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İBB, Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki parkı satıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü, Şile'nin ünlü Kumbaba Sahil'inde yer alan ve 2 yıl önce park alanı olarak düzenlenen araziyi satış listesine koydu. Yaklaşık 19 bin metrekarelik arazi için muhammen bedel olarak 22 milyon 795 bin 836 TL belirlendi. İmar durumu 'dinlenme ve rekreasyon alanı' lejantında kalan arazinin satış ihalesi, 4 Aralık Çarşamba günü yapılacak. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesi'nde düzenlenen Kapalı Teklif Usulü'ne göre yapılacak olan ihalenin geçici temnatı ise 683 bin 875 TL.

İBB ŞİLE BELEDİYESİ'NDEN ALDI

İBB'nin satışa çıkardığı 824 ada 2 nolu parseldeki arazi, 2014 yılında, Şile Belediyesi tarafından bedeli karşılığında Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Şile Belediyesi'nde 2014 yılında alınan kararda özetle şöyle denildi:

"Şile Belediyesi adına tescil edilmiş olan 824 ada 2 parsele ilişkin Dinlenme ve Rekreasyon alanının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bedelli devrinin yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi uygun görülmüştür."

KARAR, OY ÇOKLUĞUYLA ALINDI

İBB Meclisi 2018 yılında, ek bütçe yapabilmek için sözkonusu parselin de içinde olduğu, İstanbul'un çeşitli yerlerindeki bazı değerli arazilerin satılmasına oy çokluğuyla karar vermişti. CHP grubu söz konusu satış teklifine ret oyu vermişti. CHP'li İBB yönetimi, AK Parti döneminde alınan meclis kararına dayanarak, arsaları satacak.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Arazinin ihaleyle satışa çıkarılması, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Satılacak arazide toplanan Kumbaba Mahalle Muhtarı Süleyman Rakıcı ve mahalle sakinleri bir açıklama yaparak, yaşananlara tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Osman Hacıosmanoğlu, "Bu alanın otel yapılmasıyla ilgili bir çalışma var. Çalışman bitmiş gibi gözüküyor. Ancak ilçe belediyesi, buraya kesinlikle imar izni vermeyeceğini söylüyor. Bu nedenle iş adamlarının bu alan için para yatırması söz konusu olmaz diye düşünüyoruz. Birileri bu alanı satın almaya çalışıyor. Bu alandaki parkın yapımı yeni bitti. Yeni yapılan bir parkın satışa çıkartılması çok ilginç. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Başkanı'nın mensubu olduğu parti, özellikle yeşil alanların tahrip edilmesi yönünde bir çok gündem yarattı. 'Peki nasıl böyle bir duruma müsaade edebiliyorsunuz?' diye sormak istiyorum. Şile'de satılması gereken bir yer olacaksa, bu yeşil alan olamaz. Elbette belediyelerin paraya ihtiyacı olur ama burası yapılalı daha bir yıl oldu. Sormak istiyorum bir iş adamı parkı niye satın alsın? Şayet bu park satılırsa bütün siyasi partilerin sorumluluğu olur. Bu alanda geleneksel Şile Yağlı Güreşleri de yapılıyor. Onlarca ağaç dikildi, o zaman niye dikildi? Ben de iş adamıyım. Kim yeşil alana göz dikiyorsa karşısına çıkarım" dedi.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın "Biz Şile Belediyesi olarak o alana hiçbir şekilde imar izni vermeyiz. Bu parkın hiçbir şekilde imara açılmasına müsaade etmeyiz" dediğini hatırlatan Hacıosmanoğlu, "Ancak şunu da sormak isterim? Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın kesin net kararına karşı halen bu alanı kim, neye göre, nasıl oluyor da ısrarla bu alanı, parkı almaya kalkıyor. Bunu anlamak mümkün değil" diye konuştu.

Kumbaba Mahallesi sakinlerinin yarın saat 11.00 yapılacak olan ihaleye giderek, tepkilerini gösterecekleri öğrenildi.

İBB'NİN SATACAĞI ARSALAR

İBB tarafından satışa çıkarılacak arsalar ve bedelleri ise şöyle açıklandı:

- Fatih Vatan Caddesi üzerinde bulunan ve 182 milyon 836 bin 640 TL muhammen bedel belirlenen, 6 bin 842 metrekarelik arsa

- Pendik Kurtköy'de bulunan ve 180 milyon 898 bin 852 TL muhammen bedel belirlenen, 31 bin 460 metrekarelik arsa

- Pendik Şeyhli'de bulunan ve 30 milyon 965 bin 246 TL muhammen bedel belirlenen, 11 bin 910 metrekarelik arsa

- Arnavutköy merkezinde bulunan ve 30 milyon 590 bin TL muhammen bedel belirlenen, bin 330 metrekarelik arsa

-Bağcılar merkez Mahallesi'nde bulunan ve 20 milyon 215 bin 145 TL muhammen bedel belirlenen, 20 bin 520 metrekarelik arsa

- Tuzla Merkez'de bulunan ve 16 milyon 38 bin TL muhammen bedel belirlenen, 6 bin 168 metrekarelik arsa.
DHA
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