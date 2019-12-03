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Başdenetçi: Haklarımızı bilmediğimiz için kullanamıyoruz

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'de birçok alanda hak ve özgürlüklerin geniş şekilde düzenlendiğini belirterek, "Ama biz haklarımızı bilmediğimiz için, öğrenmek için yeterince çaba sarf etmediğimiz için bunları kullanamıyoruz." dedi
 03 Aralık 2019 16:51
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Başdenetçi: Haklarımızı bilmediğimiz için kullanamıyoruz

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye'de birçok alanda hak ve özgürlüklerin geniş şekilde düzenlendiğini belirterek, "Ama biz haklarımızı bilmediğimiz için, öğrenmek için yeterince çaba sarf etmediğimiz için bunları kullanamıyoruz." dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu'nda öğrencilerle bir araya gelen Malkoç, dünyadaki tüm ideoloji, düşünce sistemi ve dinlerin adaleti gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Adalete, hava ve su gibi herkesin ihtiyacının olduğunu vurgulayan Malkoç, şöyle devam etti:

"Zaten bizim inancımızda, medeniyetimiz ve kültürümüzde anlayışımızın temelinde adalet vardır. Kur'an-ı Kerim'de en çok bahsedilen konuların başında adalet geliyor. İnsan çok önemli değerlerle yaratılmıştır. İşte bu kadar imkanlarla donatılan insandan istenen şey, ahlaklı olmak ve adaleti savunmak; insanın varlık sebebi budur. Bunu eğitimle gerçekleştireceğiz. Eğitim derken sadece ilkokul, lise, üniversite değil, ailede, sokakta, alışveriş merkezinde, birbirine davranmada eğitim... Bunu illa sınıflarda, okullarda yapmamız gerekmiyor, davranışlarımızla ve sözlerimizle yapmamız gerekiyor."

Şeref Malkoç, Türkiye'de Anayasa ve yasalarda birçok düzenleme yapıldığını, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi konularında değişikliğe gidildiğini dile getirdi.

Devlet ile vatandaşlar arasında yaşanan sorun, sıkıntı ve anlaşmazlıklarda Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) başvurulduğunu hatırlatan Malkoç, "Türkiye'de birçok alanda hak ve özgürlükler geniş olarak düzenlenmiş. Hatta Avrupa'nın birçok ülkesinden daha fazla hak ve özgürlüğümüz var Anayasa'da ve yasada ama biz haklarımızı bilmediğimiz, öğrenmek için yeterince çaba sarf etmediğimiz için bunları kullanamıyoruz." diye konuştu.

Ombudsmanlığın işleyişi hakkında bilgi veren Malkoç, daha sonra üniversite öğrencilerinin sorularını yanıtladı.

Malkoç, konferansın ardından Şeyh Edebali Türbesi ile Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.
Anadolu Ajansı
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