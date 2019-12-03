Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|03 Aralık 2019 17:08
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7520
|5,7530
|5,7330
|5,7340
|Avro
|6,3500
|6,3510
|6,3500
|6,3510
|Sterlin
|7,4100
|7,4470
|7,4340
|7,4710
|İsviçre Frangı
|5,7500
|5,7790
|5,7880
|5,8170
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7200
|5,7800
|5,7100
|5,7700
|Avro
|6,2950
|6,3650
|6,3200
|6,3900
|Sterlin
|7,3420
|7,4880
|7,3680
|7,5300
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