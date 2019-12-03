Soylu'dan Menzil açıklaması... Kurumda her görüşten insan var

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet'teki Menzilciler için 'Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım' demişti. Sosyal medyada Menzil'i eleştiren vatandaşı 'Azrail'in olur, canını alırım' diye tehdit eden Komiser Ahmet Aker'e baş ay hapis cezası verildi. Sayın Bakan'a duyurulur" şeklindeki paylaşımından dolayı Soylu'nun kendisini aradığını söyledi.

Saymaz, Soylu'nun şunları dediğini aktardı:

"Benim bu sözüm, bir gazetecinin ortaya attığı, Emniyetteki atamaların Menzil tarafından yapıldığı iddiasına ilişkindi. Bu iddia hala ispatlanmadı. Yoksa 500 bin kişilik kurumda her görüşten vardır."