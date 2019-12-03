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Okulda skandal görüntü! Kimi bağırıyor, kimi sigara içiyor

SINIFTA öğretmen ders anlatırken öğrencinin sigara içtiğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki çekti. Görüntülerin, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı
 03 Aralık 2019 17:15
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Okulda skandal görüntü! Kimi bağırıyor, kimi sigara içiyor

Ankara'da bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüde, İngilizce öğretmeni sınıfta ders anlatırken, bir öğrencinin pencere kenarında sigara içtiği görüldü. Ayrıca sınıftan yükselen gürültü de dikkat çekti.

Başka bir öğrenci tarafından kayıt altına alınan bu görüntüler, dün gece sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı.

Görüntünün, hangi okulda çekildiğinin belirlenmesi için çalışma inceleme başlatıldı.
DHA
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