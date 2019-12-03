Mesai saatleri dışındaki toplantıya katılmama cezası yargıdan döndü
|03 Aralık 2019 17:30
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Cumartesi günü gerçekleştirilen okul aile birliği genel kurul toplantısına katılmadığı gerekçesiyle disiplin cezasıyla tecziye edilen memur adına açılan davada, mahkeme, kendisine bir gün önce bildirilen ve mesai saatleri dışında gerçekleştirilen toplantıya katılmamasında kusurlu davrandığından bahsedilemeyeceği gerekçesiyle işlemin iptaline karar verdi.
Eğitim Bir Sen tarafından açılan davada, Erzurum 1. İdare Mahkemesi, "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin 9. maddesinde genel kurul toplantılarının yeri, zamanı ve gündeminin en az 15 gün öncesinden üyelere bildirilmesinin düzenlendiği, davacıya ise bildirimin toplantıdan bir gün öncesinde yapıldığı görüldüğünden, davacının kendisine bir gün öncesinde bildirilen ve mesai saatleri dışında Cumartesi günü gerçekleştirilen toplantıya katılmamasında kusurlu davrandığından bahsedilemeyeceği anlaşıldığı" gerekçesiyle dava konusu disiplin cezasıyla tecziye edilme işlemini hukuka aykırı buldu.
Ancak bu karar Erzurum İdare Mahkemesi kararıdır. Karar, istinafta (bölge idare mahkemesi) onaylandıktan sonra emsal olacaktır.
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