Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 liradan işlem gördü
|03 Aralık 2019 17:35
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,67 artışla 272,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.812,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 272,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|270,00
|270,20
|271,80
|272,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.779,00
|1.800,00
|1.791,00
|1.812,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|246,30
|250,30
|248,00
|252,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.739,00
|1.759,00
|1.750,00
|1.770,00
|Yarım Ziynet
|869,00
|879,00
|875,00
|885,00
|Çeyrek Ziynet
|435,00
|440,00
|438,00
|440,00
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