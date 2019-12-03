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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 liradan işlem gördü
 03 Aralık 2019 17:35
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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,67 artışla 272,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 440,00 lira, Cumhuriyet altını 1.812,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,67 yükselişle 272,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,00 270,20 271,80 272,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.779,00 1.800,00 1.791,00 1.812,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,30 250,30 248,00 252,00
Lira(Tam) Ziynet 1.739,00 1.759,00 1.750,00 1.770,00
Yarım Ziynet 869,00 879,00 875,00 885,00
Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 438,00 440,00
Anadolu Ajansı
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