1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi

2020 yılında sisteme yeni dahil olmak isteyen bankalar ile mevcut piyasa yapıcılığı sisteminde yer alanların 11 Aralık 2019'a kadar Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılı olarak başvurması gerekiyor
 03 Aralık 2019 17:36
Yazdır
Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılına ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, piyasa yapıcılığı sisteminin uygulama usul ve esaslarını belirleyen "Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi" 2020 yılı için revize edildi.

Bu kapsamda, gelecek yıl sisteme yeni dahil olmak isteyenler ile mevcut piyasa yapıcılığı sisteminde yer alan bankaların 11 Aralık 2019 tarihine kadar Bakanlığa yazılı olarak başvurması gerekiyor.

Bu kapsamda, piyasa yapıcı seçilebilmek için aday olan bankanın bağımsız denetimden geçmiş ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) sunulmuş en son mali tabloları itibarıyla sermaye yeterliliği oranının yüzde 12'nin altında olmaması gerekiyor.

Öte yandan, üçer aylık piyasa yapıcılığı dönemleri kapsamında başvuru yapmak isteyen bankaların kriter değerlendirme dönemlerinde, birincil piyasada gerçekleştirilen devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraçlarından yapılan alım tutarının 1,2 milyar liranın altında olmaması önem taşıyor. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'ndaki DİBS kesin alım satım işlemleri (kendinden kendine işlemler hariç) ile Borsa İstanbula tescil ettirilen işlemlere ilişkin tutarının 6 milyar liranın altında olmaması kriteri aranacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İmamoğlu, İzmir'den ulaşımcı transfer etti
03 Aralık 2019 17:58		 Çakar lamba gitti, tepe lambası geldi
03 Aralık 2019 17:25
YÖK Başkanı, öğretmen yetiştirme konusunu değerlendirdi
03 Aralık 2019 17:16		 MSB: Rasulayn'da herkes dinini özgürce yaşayabiliyor
03 Aralık 2019 16:55
Başdenetçi: Haklarımızı bilmediğimiz için kullanamıyoruz
03 Aralık 2019 16:51		 İBB, Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki parkı satıyor
03 Aralık 2019 16:40
Davalar, mahkemeye gitmeden tahkimde çözülecek
03 Aralık 2019 14:32		 Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama
03 Aralık 2019 14:16
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'engelsiz mekanlar' hayata geçiriyor
03 Aralık 2019 13:36		 YHT yaklaşık 1,5 milyon engelli yolcu taşıdı
03 Aralık 2019 11:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:58 - İmamoğlu, İzmir'den ulaşımcı transfer etti17:54 - Zırhlı araç devrildi: 13 jandarma personeli yaralı17:51 - Bilecik'te suya yüzde 22, atık suya yüzde 200 zam17:49 - Erciyes Üniversitesi çalışanları için rekor promosyon17:46 - Eski AYİM üyesi Uçar'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası17:36 - Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi17:35 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:30 - Mesai saatleri dışındaki toplantıya katılmama cezası yargıdan döndü17:28 - Soylu'dan Menzil açıklaması... Kurumda her görüşten insan var17:25 - Çakar lamba gitti, tepe lambası geldi
17:19 - Gaziantep'teki PKK operasyonunda tutuklu sayısı 34 oldu17:16 - YÖK Başkanı, öğretmen yetiştirme konusunu değerlendirdi17:16 - Kaymakamlık sınavı cevap kağıtları erişime açıldı17:15 - Okulda skandal görüntü! Kimi bağırıyor, kimi sigara içiyor17:10 - ALES cevap kağıtları yayımlandı17:10 - Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı17:08 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları16:57 - Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kanal İstanbul projesi sizce yararlı mı ve yapılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon verileri açıklandı... Memurların alacağı enflasyon zammı oranı arttı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
KPSS 2019/2 tercihleri alınacak
T.C. Kimlik Kartı Yönetmeliği yürürlüğe girdi
Döner değil sabun!
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Mezarlıkta 'sahte peygamber' izdihamı, yer satışı durduruldu
Pisa 2018 raporu açıkladı: Türkiye en çok puan artıran ülke oldu
Yapılan son ankete göre en çok beğenilen lider
Ev alana ve evlenene destek başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ömer bayram'ın rakibine attığı tokat 2
Nazire yapmak 3
avon 2
amman kuzum 2
umursamamazlık 2
vartolu 2
opet 2
kuğu 1
wordpress 2
çok tatlısın 2
SON İLANLAR
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Gölhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 3 İşçi Alacak
Ankara Nallıhan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam