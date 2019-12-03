Erciyes Üniversitesi çalışanları için rekor promosyon
|03 Aralık 2019 17:49
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Türk Sağlık-Sen Erciyes üniversitesinde Halk bankasıyla ses getirecek bir sözleşmeye imza attı. Buna göre 7200 Erciyes Üniversitesi çalışanı 5 yıllık banka promosyonu olarak 6700 Tl ödenecek. Çalışanlar maaşlarını 5 yıl boyunca aynı bankadan alacak bunun karşılığında da hesaplarına 6700 TL yatacak.
Erciyes Üniversitesi sağlık alanında yetkili sendikası Türk Sağlık-Sen üniversite Şube Başkanı Kenan Çil, 5 yıllık banka promosyon sözleşmesinin bütün çalışanları mutlu edecek bir tutarla gerçekleştiği için başarılı bir sözleşme yaptıklarını, "Türkiye genelinde iyi bir tutara imza attık; personel sayısına oranla rekor bir promosyon ihalesi sonucu 7200 çalışanımızın hesabına 15 Şubat'ta 6700 Tl tek seferde yatacaktır. Herkese hayırlı olsun." dedi.
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