Erciyes Üniversitesi çalışanları için rekor promosyon

Türk Sağlık-Sen Erciyes üniversitesinde Halk bankasıyla ses getirecek bir sözleşmeye imza attı. Buna göre 7200 Erciyes Üniversitesi çalışanı 5 yıllık banka promosyonu olarak 6700 Tl ödenecek. Çalışanlar maaşlarını 5 yıl boyunca aynı bankadan alacak bunun karşılığında da hesaplarına 6700 TL yatacak.

Erciyes Üniversitesi sağlık alanında yetkili sendikası Türk Sağlık-Sen üniversite Şube Başkanı Kenan Çil, 5 yıllık banka promosyon sözleşmesinin bütün çalışanları mutlu edecek bir tutarla gerçekleştiği için başarılı bir sözleşme yaptıklarını, "Türkiye genelinde iyi bir tutara imza attık; personel sayısına oranla rekor bir promosyon ihalesi sonucu 7200 çalışanımızın hesabına 15 Şubat'ta 6700 Tl tek seferde yatacaktır. Herkese hayırlı olsun." dedi.