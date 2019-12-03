1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erciyes Üniversitesi çalışanları için rekor promosyon

Türk Sağlık-Sen Erciyes üniversitesinde Halk bankasıyla ses getirecek bir sözleşmeye imza attı. Buna göre 7200 Erciyes Üniversitesi çalışanı 5 yıllık banka promosyonu olarak 6700 Tl ödenecek. Çalışanlar maaşlarını 5 yıl boyunca aynı bankadan alacak bunun karşılığında da hesaplarına 6700 TL yatacak.
 03 Aralık 2019 17:49
Yazdır
Erciyes Üniversitesi çalışanları için rekor promosyon

Türk Sağlık-Sen Erciyes üniversitesinde Halk bankasıyla ses getirecek bir sözleşmeye imza attı. Buna göre 7200 Erciyes Üniversitesi çalışanı 5 yıllık banka promosyonu olarak 6700 Tl ödenecek. Çalışanlar maaşlarını 5 yıl boyunca aynı bankadan alacak bunun karşılığında da hesaplarına 6700 TL yatacak.

Erciyes Üniversitesi sağlık alanında yetkili sendikası Türk Sağlık-Sen üniversite Şube Başkanı Kenan Çil, 5 yıllık banka promosyon sözleşmesinin bütün çalışanları mutlu edecek bir tutarla gerçekleştiği için başarılı bir sözleşme yaptıklarını, "Türkiye genelinde iyi bir tutara imza attık; personel sayısına oranla rekor bir promosyon ihalesi sonucu 7200 çalışanımızın hesabına 15 Şubat'ta 6700 Tl tek seferde yatacaktır. Herkese hayırlı olsun." dedi.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DİSK talep ettiği asgari ücreti açıkladı
03 Aralık 2019 13:09		 Eğitim-İş'in İstanbul şubesine kayyum atandı
03 Aralık 2019 11:59
HAK-İŞ Başkanı'ndan asgari ücret değerlendirmesi
02 Aralık 2019 22:28		 Çevre Mühendisleri Odasından, Erdoğan'ın vetosuna destek
02 Aralık 2019 18:39
TİSK'den 'Asgari Ücret Desteği' 200 lira olsun talebi
02 Aralık 2019 16:24		 'Asgari ücretle çalışanlardan fedakarlık beklenmemeli'
02 Aralık 2019 15:57
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan 'büyüme' değerlendirmesi
02 Aralık 2019 13:03		 Hak-İş, asgari ücrette Türk-İş'in rakamlarını bekliyor
01 Aralık 2019 20:08
'Son 6 yılda AIDS vakaları 5 kat arttı'
01 Aralık 2019 12:59		 Ucuz buğdayın ekmeği yeniyor
01 Aralık 2019 07:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:58 - İmamoğlu, İzmir'den ulaşımcı transfer etti17:54 - Zırhlı araç devrildi: 13 jandarma personeli yaralı17:51 - Bilecik'te suya yüzde 22, atık suya yüzde 200 zam17:49 - Erciyes Üniversitesi çalışanları için rekor promosyon17:46 - Eski AYİM üyesi Uçar'a FETÖ üyeliğinden hapis cezası17:36 - Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi17:35 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:30 - Mesai saatleri dışındaki toplantıya katılmama cezası yargıdan döndü17:28 - Soylu'dan Menzil açıklaması... Kurumda her görüşten insan var17:25 - Çakar lamba gitti, tepe lambası geldi
17:19 - Gaziantep'teki PKK operasyonunda tutuklu sayısı 34 oldu17:16 - YÖK Başkanı, öğretmen yetiştirme konusunu değerlendirdi17:16 - Kaymakamlık sınavı cevap kağıtları erişime açıldı17:15 - Okulda skandal görüntü! Kimi bağırıyor, kimi sigara içiyor17:10 - ALES cevap kağıtları yayımlandı17:10 - Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı17:08 - Dolar ve avroda gün sonu fiyatları16:57 - Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kanal İstanbul projesi sizce yararlı mı ve yapılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon verileri açıklandı... Memurların alacağı enflasyon zammı oranı arttı
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
KPSS 2019/2 tercihleri alınacak
T.C. Kimlik Kartı Yönetmeliği yürürlüğe girdi
Döner değil sabun!
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Mezarlıkta 'sahte peygamber' izdihamı, yer satışı durduruldu
Pisa 2018 raporu açıkladı: Türkiye en çok puan artıran ülke oldu
Yapılan son ankete göre en çok beğenilen lider
Ev alana ve evlenene destek başlıyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nasır 1
avon 2
netflix 1
öykü 1
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
Farid farjad 1
wordpress 2
Appo 2
vermidon 3
Bana ölünce mi yardim edeceksiniz 5
SON İLANLAR
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Gölhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 3 İşçi Alacak
Ankara Nallıhan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam