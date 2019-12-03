Batman'daki terör operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen "Şehit Birol Öztekin" operasyonunda yakalanan zanlılardan 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP milletvekili adayı Ş.B'nin de olduğu şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan, eski HDP Batman İl Başkanı Fatma Kapalıgöz, DBP Merkez İlçe Başkanı Mehmet Salih Turmuş, S.T, V.A. ile S.Y. örgüt üyesi olmak suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Emniyetteki 13 kişinin işlemleri sürüyor.

- 7 kişi tutuklanmıştı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK içerisinde eylem ve faaliyetlere katıldıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için düzenlenen, 27 Kasım 2018'de bir çocuğu kendine siper eden PKK'lı teröristin şehit ettiği polis memuru Birol Öztekin'in isminin verildiği operasyonda 30 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan A.A.C, M.Y, E.K, H.Ç, M.E.Ö, M.Y. ile S.Ö, "örgüt üyesi olmak" suçundan tutuklanmış, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.