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O şehirde engelli bireyler suyu indirimli kullanacak

Belediye Başkanı Ercan Çimen: Engelli vatandaşlarımızın çağrısına uyuyor ve engelli bireylerimizin hanelerinde kullandıkları suya yüzde 50 indirim uygulaması yapıyoruz
 03 Aralık 2019 18:23
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O şehirde engelli bireyler suyu indirimli kullanacak

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, engelli vatandaşların kullandıkları su ücretlerine yüzde 50 indirim uygulayacaklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla Gümüşhane Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, engelli bireylerce yapılan ürünler sergilendi.

Engellilerin işaret diliyle İstiklal Marşı okuyup hazırladıkları gösterileri sunduğu programda konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, engellilere yönelik "Sosyal Destek Gümüşhane" projesi yürüttüklerini ve proje kapsamında bugüne kadar 3 bin 389 kişiye ulaştıklarını söyledi.

Taşbilek, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmanın boyunlarının borcu olduğunu ifade ederek, engellilere yönelik çalışmaları yoğunlukla sürdüreceklerini kaydetti.

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen de herkesin engelli adayı olduğuna dikkat çekti.

Kentte yaşayan engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Çimen, şunları söyledi:

"Devletimizin özel bireylerimize yönelik çok sayıda değerli çalışması var, bunlar gurur verici şeyler. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' mantığıyla yapılan bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Biz de engelli vatandaşlarımızın çağrısına uyuyor ve engelli bireylerimizin hanelerinde kullandıkları suya yüzde 50 indirim uygulaması yapıyoruz. Konuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Belediye Meclisi gündemine alınarak bir an önce kararını çıkaracağız. Bu müjdeli haberi de bu gün vermiş olayım."

Etkinliğe, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zekai İnan ve engelli çocukların aileleri ve davetliler katıldı.
Anadolu Ajansı
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