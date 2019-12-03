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Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor

Yaz aylarında kilogramı 5 TL'ye satılan sarımsak fiyatları 9 kat arttı.
 03 Aralık 2019 19:27
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Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor

Yaz aylarında kilogramı 5 TL'ye satılan sarımsak fiyatları 9 kat arttı.

Kış mevsiminin ve mutfakların vazgeçilmezi neredeyse her yemekte kullanılan sarımsağın kilosu üretim azlığı nedeniyle 45 TL'ye kadar yükseldi. Geçen yıl kilogramı 5 TL'ye satılan sarımsak bu yıl 45 TL'den satılıyor. Kiloyla almak yerine vatandaşlar taneyle satın alıyor.

Sivas'ta kent merkezi Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan perakende sebze halinde esnaflık yapan Sami Çelik, "Üretim azlığı nedeniyle fiyatlar bu yıl oldukça astronomik rakamlara yükseldi. Şu anda ilimizde sarımsak fiyatları 35 ve 45 TL arasında değişiyor. Tabi bu fiyatlar sarımsağın üretim bölgesine göre değişiyor Sivas'ta satılan sarımsaklar genelde Tokat, Çorum, Kastamonu gibi yakın çevre illerden geliyor. Geçen yıl tabiri caiz ise sarımsak fiyatları yerlerde sürünüyordu 4 TL'ye 5 TL'ye perakende sarımsak satılıyordu" dedi.

Sarımsak almak için sebze halinde alışveriş yapan Ömer Çelikçioğlu, "Fiyatlar baya pahalı fakat yetişme şeklini bende biliyorum sarımsak iklimlere göre yetiştiği için esnaf da aldığı fiyata satıyor herhalde mutlaka elinden geldiğince üstünde az bir fiyat koyarak satıyor buna devlet eğer bir şeyler yapabilecekse yapmalıdır" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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