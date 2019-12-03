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Osmanlı'nın ilk raylarında yolculuk keyfi ilgi görüyor

Aydın bölgesinde üretilen sanayi ve ticari malların İzmir limanına ulaştırılarak yurt dışına çıkması amacıyla 1866'da hizmete açılan 130 kilometre uzunluğundaki tarihi demir yolu hattında 153 yıldır tren sesi duyuluyor.
 03 Aralık 2019 19:51
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Osmanlı'nın ilk raylarında yolculuk keyfi ilgi görüyor

AA muhabirinin, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) edindiği bilgiye göre, Osmanlı, Avrupa'da buhar gücünün demir yollarında kullanılmaya başlanmasından 26 yıl sonra 1856'da demir raylarla tanıştı.

Türk demir yolu serüveni, bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla 163 yıl önce ilk demir yolu hattı olan 130 kilometrelik İzmir-Aydın hattının temelinin atılmasıyla başladı.

Yapımı 7 Haziran 1866 tarihinde tamamlanarak hizmete giren İzmir-Aydın hattı 1935 yılında millileştirilerek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na devredildi.

Aydın yöresinde üretilen sanayi ve ticari malların İzmir limanına ulaştırılması için yaptırılan ve o dönem 130 kilometre uzunluğundaki hat günümüzde ise yolcu taşımacılığında önemli bir rol üstleniyor.

Günlük 10 binin üzerinde yolcu taşınıyor

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen trenler söz konusu hatta günlük ortalama 10 bin yolcu taşırken hatta hafta içi 46, hafta sonu ise 48 sefer yapılıyor.

Tarihi İzmir-Aydın demir yolu hattı güzergahında 15 durak bulunuyor. Yolcu treni Basmane-Torbalı kısmında ortalama 1 saat, Torbalı-Aydın kısmında ise ortalama 2 saatlik aralıklarla işletiliyor. İzmir Basmane'den başlayan tarihi demir yolu hattı, yolculara uygun maliyetle seyahat yapma imkanı sunuyor. Yolcular ayrıca sefer sırasında ören yerleri Ege'nin doğal güzelliklerini de görme imkanı buluyor.

Yolculuk keyifli hale geliyor

Trenle seyahat eden Yaşar Özyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de oturduğunu ve ortalama her hafta Aydın'ın Söke ilçesine gittiğini söyledi.

Bu yolculuklarda daha çok demir yolunu tercih ettiğini anlatan Özyaman, "Çok rahat, huzurlu ve ekonomik olduğu için demir yolunu tercih ediyorum. Yolculuk boyunca doğayı huzurlu bir şekilde izliyorum, çok keyifli bir yolculuk oluyor. Bunun için yıllardır treni tercih ediyorum." dedi.

"Daha ekonomik"

Zeynep Çalışkan ise demir yolunu daha güvenli ve rahat bulduğunu aktardı.

Öğrenci olduğunu ifade eden Çalışkan, "Ara sıra arkadaşlarımla böyle yolculuklar yapıyorum ve genelde de treni tercih ediyorum. Tren her açıdan daha iyi bence öncelikle güvenli, trenle yolculuk yapmayı seviyorum. Fiyatları çok uygun bu anlamda herkese öneriyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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