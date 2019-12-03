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Fabrikadan farksız olan okul, siparişlerini bekliyor

Muş'un Bulanık ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, makine ve ekipman anlamında bir fabrikadan farksız gelecek siparişleri bekliyor.
 03 Aralık 2019 19:59
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Fabrikadan farksız olan okul, siparişlerini bekliyor

Muş'un Bulanık ilçesindeki İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, makine ve ekipman anlamında bir fabrikadan farksız gelecek siparişleri bekliyor.

Bulanık İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin makine ve ekipman bakımından zenginleşen mobilya, metal, elektrik ve elektronik ve bilişim atölyeleri fabrika gibi çalışmaya başladı. Okul 300 kişilik pansiyonuyla da öğrencilerine sıcak ve konforlu bir ortam sunan okul idarecileri, meslek öğretmenin ve üretime dahil olmanın mutluluğunu yaşıyor. Öğrencilerin atölyelerde üretimini yaptığı masa, sıra ve metal aksamlar, okulun ihtiyaçları başta olmak üzere ilçedeki diğer okulların taleplerine de cevap veriyor.

"Okulumuz bir fabrikaya döndü"

Okulu ziyaret ederek atölyede ve pansiyonda incelemelerde bulunan Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel de, "Bulanık İMKB Lisesinde bulunuyoruz. Bulunduğumuz yerde dört farklı atölyemiz var. Mobilya, metal, elektrik ve elektronik ve bilişim atölyelerimiz mevcut. Özellikle geçen yıldan bu yana okulumuzda çok ciddi bir değişim yaşandı. 24 derslikli okulumuz, aynı zaman 300 kişilik pansiyonumuz var. Burada özellikle uygulamalı eğitimi ön planda tutuyoruz. Özellikle bu atölyelerimizden mobilya atölyemiz, okullarımızdaki sıra ve masaları okullarımızdan topluyor. Topladığımız masa ve sıraları metal kısmını metal atölyemizde gerekli tamiratı ve boyama çalışmasını yapıyor. Daha sonra masa ve sıralarımızda var olan çizikleri de mobilya atölyemizde yenileyip vernik ve cilalayıp hazırlıyoruz. Bu anlamda okul müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Mevzuatla ilgili birkaç sorunumuz var. Onları da çözersek hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz kazanç elde edeceklerdir. Bu anlamda okulumuz bir fabrikaya döndü" şeklinde konuştu.

Okul Müdürü Ali Çiçekli, okulun yenilenen teknolojisiyle hem üretim yaptığını hem de öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirerek onlara para kazandıracağını söyledi. Okulun döner sermaye sistemine geçişiyle birlikte öğrencilerin ücret alacağını dile getiren Çiçekli, bu gençlerin mezun olduktan sonra da kolayca iş bulabileceklerini dile getirdi.

"Yarı endüstriyel makinelere sahibiz"

Atölyede öğrencilere uygulamalı ders veren Mobilya Dekorasyon Öğretmeni Özkan Yaman, okuldan mezun olacak olan öğrencilerin rahat iş bulma imkanına sahip olacaklarını vurgulayarak, "Bu yıl Bulanık İMKB Lisesine geldim. Milli Eğitim Müdürümüz ve okul müdürümüzün desteği ile bu işleri yapıyoruz. Yarı endüstriyel makinelere sahibiz. Buradan çıkan öğrencilerimiz herhangi bir fabrikada, büyük şehirlerde veya küçük yerlerde rahat iş bulma imkanı bulacaklar. Makine bölümümüzden teknik resim, bilgisayar programını çocuklarımıza öğreterek, sektörde açığı kapatmak için bir çalışma yapıyoruz. Mobilya dekorasyon deyince sadece ahşap ve kaplama değil. Sektör çok geniş. Bu sektörlerde çok iyi bir yere gelebilirler öğrencilerimiz" ifadelerini kullandı.

Okulda eğitim gören 10. sınıf öğrencisi Esad Aygür ise, meslek öğrenmek için bu okulu seçtiğini belirterek, "10. sınıftayım. Mobilyayı çok sevdiğim için bu bölüme geldim. İleride bir meslek sahibi olmak için seçtim. Sıra, masa üretimi yapıyoruz. Çok zevkli bir iş. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Çetin Aydın isimli öğrenci de, mobilya bölümünü okuduğunu söyleyerek, ileride mobilya ustası olacağını kaydetti.
İhlas Haber Ajansı
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