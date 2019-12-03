Felç geçirdi, hayata tutundu, Türkiye ikincisi oldu
|03 Aralık 2019 20:08
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7 yıl önce geçirdiği trafik kazasında felç olup yürüme özelliğini kaybetmesine rağmen öğrencileri sayesinde hayata tutunan beden eğitimi öğretmeni Ramazan Sincar, öğrencilerinin teşvikiyle bir yıl önce oynamaya başladığı masa tenisinde Türkiye ikincisi oldu.
30 Kasım - 1 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'na 32 kulüpten 121 sporcu katıldı. Altındağ Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada Bağcılar Belediyesi Gençlik ve Engelliler Spor Kulübü sporcularından Murat Sincar da yer aldı. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Sincar, Class 3 kategorisinde bireyselde Türkiye üçüncüsü, çiftlerde ise Türkiye ikincisi oldu. İki madalya bir kupa kazanan Sincar, başta Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı olmak üzere emeği olan herkese teşekkür etti.
"Amacım Türk Bayrağını dünya bayrakları arasında en yükseğe çıkarmak"
Başarısının arkasındaki en büyük gücün öğrencileri olduğunu belirten Sincar, "Öğrencilerimi çok seviyorum. Masa tenisine de onlar sayesinde bir yıl önce başladım. Bu süreçte bana çok destek oldular. Neden olmasın deyip turnuvalara başvurdum ve bu noktaya geldik. Amacım milli takıma girmek ve ardından da dünya şampiyonu olarak Türk Bayrağını dünya bayrakları arasında en yükseğe çıkarmak" dedi.
Felç oldu pes etmedi
Öte yandan Ramazan Sincar'ın örnek başarı hikayesi 7 yıl önce yaşanan trafik kazası ile başladı. Sincar, Dicle Üniversitesi Spor Akademisi Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul Bahçelievler Kocasinan Lisesi'nde göreve başladı. Sincar, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Spor Akademileri Yüksek Okulu'nu dereceye girerek kazanan iki öğrencisine sürpriz bir ziyaret yapmak istedi. Bir arkadaşıyla otomobille İstanbul'dan yola çıkan Sincar, Çankırı'da geçirdiği kazada felç olarak yürüme özelliğini kaybetti. Ancak umudunu kaybetmeyen Sincar, ailesi ve öğrencilerinin desteğiyle yaşama daha da sıkı sarıldı.
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