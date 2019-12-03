1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Evren Bulvarı'nın adı Bülent Ecevit olarak değiştirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kenan Evren Bulvarı, Bülent Ecevit Bulvarı olarak değiştirildi.
 03 Aralık 2019 20:13
Yazdır
Evren Bulvarı'nın adı Bülent Ecevit olarak değiştirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Kenan Evren Bulvarı, Bülent Ecevit Bulvarı olarak değiştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın başkanlığında gerçekleştirilen Marmaris Belediye Meclisi aralık ayı olağan toplantısında, İçmeler Mahallesi'nde bulunan Kenan Evren Bulvarı'nın adının Bülent Ecevit Bulvarı olarak değiştirilmesi gündeme getirildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan teklifle ilgili söz alan belediye meclisinin MHP'li üyesi Naci Alkan, değişim kararının çok doğru olduğuna dair görüşünü dile getirdi.

Alkan, "Kenan Evren, 1980 döneminde binlerce kişinin acı çekmesine, zulüm görmesine neden olmuştur. Mustafa Pehlivanoğlu, Erdal Eren gibi suçsuz birçok arkadaşımız asılmıştır. Kenan Evren'in adı benim için ızdırap demektir. Marmaris'in tamamından isminin silinmesi gerekir." diye konuştu.

DSP'li Meclis Üyesi Duran İlgün de bulvarın isminin Bülent Ecevit olarak değiştirilmesini önerdi.

CHP'li meclis üyeleri ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay da bu öneriye sıcak baktı. Bulvara, Bülent Ecevit'in isminin verilmesi önerisi 19 kabul, 1 ret ve 6 çekimser oy ile kabul edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yerli ve milli bomba imha robotu görev başında
03 Aralık 2019 22:00		 İÜ Diş Hekimliği Fakültesindeki binalar yıkılıyor
03 Aralık 2019 19:47
İmamoğlu, İzmir'den ulaşımcı transfer etti
03 Aralık 2019 17:58		 Hazine gelecek yıla ilişkin piyasa yapıcılığı kriterlerini belirledi
03 Aralık 2019 17:36
Çakar lamba gitti, tepe lambası geldi
03 Aralık 2019 17:25		 YÖK Başkanı, öğretmen yetiştirme konusunu değerlendirdi
03 Aralık 2019 17:16
MSB: Rasulayn'da herkes dinini özgürce yaşayabiliyor
03 Aralık 2019 16:55		 Başdenetçi: Haklarımızı bilmediğimiz için kullanamıyoruz
03 Aralık 2019 16:51
İBB, Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki parkı satıyor
03 Aralık 2019 16:40		 Davalar, mahkemeye gitmeden tahkimde çözülecek
03 Aralık 2019 14:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:04 - Kemik, eklem ve kas ağrılarının nedeni bu olabilir22:00 - Yerli ve milli bomba imha robotu görev başında21:54 - Çöp kutusundan tarih çıktı! 2 bin 300 yıl öncesine ait21:49 - Bakan Ersoy, Haluk Bilginer'i kabul etti21:44 - Bursa Valisi: Polis memurumuz ağır yaralandı21:39 - Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti21:34 - Kalp krizi geçiren müdür yardımcısı hayatını kaybetti21:30 - Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem21:23 - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı21:18 - Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi öldü
21:13 - Almanya vatandaşı 5 terörist savaşçı, sınır dışı edildi21:08 - FETÖ iltisaklı okulun müdürü gözaltına alındı21:03 - Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli20:58 - Tel Abyadlılardan Türkiye'ye 'okul teşekkürü'20:53 - Trafik kazası geçiren eski belediye başkanı yaralandı20:48 - Medya platformu 'Podcast' yeniden trend olma yolunda20:43 - Eski buzdolabıyla başladı, yılda 200 bin lira kazanıyor20:38 - Uzmanlardan 'Trans yağ sağlığı tehdit ediyor' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kanal İstanbul projesi sizce yararlı mı ve yapılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon verileri açıklandı... Memurların alacağı enflasyon zammı oranı arttı
KPSS 2019/2 tercihleri alınacak
T.C. Kimlik Kartı Yönetmeliği yürürlüğe girdi
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Soylu'dan Menzil açıklaması... Kurumda her görüşten insan var
Döner değil sabun!
Mezarlıkta 'sahte peygamber' izdihamı, yer satışı durduruldu
Ev alana ve evlenene destek başlıyor
Pisa 2018 raporu açıkladı: Türkiye en çok puan artıran ülke oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
su elçileri 4
opet 2
vermidon 3
Şafak vakti 2
keloğlan 1
Pusat 3
the irishman 2
winter is coming 2
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
SON İLANLAR
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Gölhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 3 İşçi Alacak
Ankara Nallıhan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam