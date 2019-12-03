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Kavga ihbarına giden polis memuru başından vuruldu
Bursa'da bir polis, kavgaya müdahale ederken kendi silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı.
|03 Aralık 2019 20:18
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis memuru başından vuruldu.
Yavuz Selim Mahallesi'nde, iki aile arasında kavga yaşandı. İhbar üzerine, bölgeye Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekibi sevk edildi.
Şüpheli M.D, kavga edenleri tespit etmeye çalışan polis memuru A.Ö. ile görüştüğü sırada belindeki tabancasını alarak, bir el ateş etti.
Başından yaralanan A.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis memurunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Zanlı M.D. gözaltına alındı.
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