2020 yılı bütçesi görüşmelerine ne zaman başlanacak?

TBMM Genel Kurulunda, 2020 yılı bütçesinin Genel Kurul görüşmelerine 9 Aralık Pazartesi günü başlanması kararı alındı. İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifinin ikinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Genel Kurulda, Meclisin çalışma takvimine ilişkin Danışma Kurulu önerisi görüşüldü.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurulda 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine, 9 Aralık Pazartesi günü saat 12.00'de başlanacak.

Genel Kurul, bu süreçte cumartesi ve pazar günleri dahil her gün saat 11.00'de toplanacak ve günlük programın tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek. Meclisin 12 gün sürecek bütçe mesaisi 20 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

Bu arada Genel Kurulda, İYİ Parti'nin, "engellilerin sorunlarının araştırılması"yla ilgili Meclis araştırması açılması önerisi de görüşüldü.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, engellilerin ne sayısını ne eğitim ne sağlık ne de istihdamdaki durumlarını net olarak bildiklerini savundu.

Engellilere yönelik istihdam politikalarının kotaya dayandığına işaret eden Sunat, 2019'da kamuda atama yapılmadığını, engellilerin atama beklediğini kaydetti.

Sunat, engellilerin sağlık, eğitim, istihdam, bilgi teknolojileri hizmetlerine tam olarak erişiminin sağlanması, başta eğitim ve sağlık hizmetler olmak üzere günlük hayattaki sorunlarının tespiti için Meclis araştırması açılması gerektiğini ifade etti.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, engellilerin işyerlerinde bir sorun olarak görülüp istihdam edilmediğini, kamu kuruluşları dahil engelli istihdamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, engellilerin yoksulluk, eğitim, istihdam, ulaşım, fiziksel çevre, konut, rehabilitasyon, sağlık, bilgi iletişim teknolojileri, aile ve çevrenin engelliye bakışı, ayrımcılık sorunlarının bulunduğunu belirtti.

Tanal, AK Parti döneminde engelli sayısının arttığını, hayat pahalılığının stres yarattığını, bunun da beyin kanamasına yol açıp, felce neden olduğunu öne sürerek, "AK Parti döneminde vatandaşların sorunlarından bir tanesi olarak stresin, beyin kanamasının, pahalılığın yarattığı sonuçtan, engellilerin sayısı daha da artıyor." dedi.

Tanal, engellilerin sorunlarının, AK Parti'nin iktidardan uzaklaşmasıyla çözüleceğini ileri sürdü.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de 2005 yılında Engelliler Kanunu çıktığını, memur sayısının 10 kat arttığını, özel eğitim sınıflarındaki öğrenci sayısının 7 kat, kaynaştırma eğitimindeki öğrenci sayısının 10 kat arttığını, engelli bakım merkezi sayısının 21'den 103'e çıktığını anlattı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, İYİ Parti'nin grup önerisi kabul edilmedi.

HDP'nin, "cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri"ne ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesine yönelik grup önerisi ele alındı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, bir ülkede cezaevi sayısı artıp, büyük duruşma salonları inşa ediliyorsa o ülkede işlerin iyi gitmediğini öne sürdü.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, hükümlülerin, tutukluların, kurum, aile hekiminin muayenesi sonucunda, uygun olduğu durumlarda hastanelere sevk edildiğini, acil durumlarda 112 aranarak gerekli tıbbi muayene yapıldığını anlattı.

Yurdunuseven, bir yandan cezaevleri kapasitenin çok yüksek olduğu söylenirken diğer yandan cezaevleri açılmasının eleştirilmesini anlamanın mümkün olmadığını kaydetti.

HDP'nin grup önerisinin reddinin ardından CHP'nin, insan hakları ihlallerinin araştırılmasına yönelik önergenin bugün ele alınmasına ilişkin grup önerisi görüşüldü.

CHP'nin grup önerisi de kabul edilmedi.

Genel Kurulda, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın, Emeklilerin Taban Aylığının Belirlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi de kabul edilmedi.

Daha sonra "temel kanun" olarak 4 bölüm halinde görüşülen, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 2. Bölümü üzerindeki görüşmelere başlandı.