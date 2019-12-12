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Üniversitelerde disiplin amiri, cezaya itirazın görüşüldüğü üst disiplin kurulu toplantısına katılır mı?

Soruşturmada görev alanlar disiplin kurullarındaki oylamalara, disiplin kurulunda görev alanlar ile disiplin cezası verenler bu cezalara itirazların görüşüldüğü kurullardaki oylamalara katılamazlar
 12 Aralık 2019 10:00
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Üniversitelerde disiplin amiri, cezaya itirazın görüşüldüğü üst disiplin kurulu toplantısına katılır mı?

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun "Disiplin kurullarının teşekkülü" başlıklı 53/E maddesi 6. fıkrasındaki;"Soruşturmada görev alanlar disiplin kurullarındaki oylamalara, disiplin kurulunda görev alanlar ile disiplin cezası verenler bu cezalara itirazların görüşüldüğü kurullardaki oylamalara katılamazlar." hükmüne göre disiplin amiri, cezaya itirazın görüşüldüğü üst disiplin kurulu toplantısına katılamaz.

Adıyaman İdare Mahkemesinin 2019/48 Esas No, 2019/368 Karar No ve 09/09/2019 tarihli kararı da bu meyandadır. Kararda; Uyarma cezası veren disiplin amirinin, cezaya itirazın görüşüldüğü üst disiplin kurulu toplantısına katılarak disiplin hukukunun temel ilkelerinden olan tarafsızlık ve objektiflik ilkesi ihlal edeceğinden cezayı iptal etmiştir.

Adıyaman İdare Mahkemesinin kararında; "Bu durumda, yukarıda anılan mevzuat hükmü uyarınca davacıya uyarma cezası veren disiplin amirinin, davacının itirazının görüşüldüğü üst disiplin kurulu toplantısına katılmaması gerekirken, bu hususun göz ardı edilerek davacı hakkında üzerine atılı eylemler nedeniyle verilen disiplin cezasına yapılan itirazın görüşüldüğü üst disiplin kurulu toplantısına iştirak etmesi ile disiplin hukukunun temel ilkelerinden olan tarafsızlık ve objektiflik ilkesi ihlal edildiğinden, tesis olunan dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir." gerekçesiyle uyarma cezası veren disiplin amirinin, cezaya itirazın görüşüldüğü üst disiplin kurulu toplantısına katılarak disiplin hukukunun temel ilkelerinden olan tarafsızlık ve objektiflik ilkesi ihlal edeceğinden cezayı iptal etmiştir.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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