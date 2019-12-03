Tel Abyadlılardan Türkiye'ye 'okul teşekkürü'
|03 Aralık 2019 20:58
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Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da halk, teröristlerin zarar verdiği okulu onaran Türkiye'ye teşekkür etti.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden paylaşılan videoda, teröristlerin zarar verdiği okulun Türkiye tarafından onarılmasıyla ilgili Tel Abyadlıların görüşlerine yer verildi.
Türkiye sayesinde yeniden okuluna kavuşan Tel Abyadlı bir çocuk, videoda "Okulumuz eskisinden daha iyi oldu, inşallah dünya da eskisinden daha iyi olur. Türk devletine yardımları için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Görüşlerine yer verilen bir kadın ise "Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Bize elinden gelen yardımı yaptı." dedi.
Diğer Tel Abyadlı ise "Türk askeri sayesinde rahatız. PYD zamanında okul yoktu. Türk askeri ve Türk devletine teşekkür ederiz." diye konuştu.
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