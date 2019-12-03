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Almanya vatandaşı 5 terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: "Almanya vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçı, bugün ülkesine sınır dışı edilmiştir."
 03 Aralık 2019 21:13
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Almanya vatandaşı 5 terörist savaşçı, sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı
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