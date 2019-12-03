1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi öldü

Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.
 03 Aralık 2019 21:18
Yazdır
Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi öldü

Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Kozcağız beldesi Sütlüce köyünde, E.E. (33) idaresindeki 44 KE 354 plakalı otomobil, öğrenci servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Yiğit Bayraktar'a çarptı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Bayraktar, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü E.E. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Çöp kutusundan tarih çıktı! 2 bin 300 yıl öncesine ait
03 Aralık 2019 21:54		 Trafik kazası geçiren eski belediye başkanı yaralandı
03 Aralık 2019 20:53
Kavga ihbarına giden polis memuru başından vuruldu
03 Aralık 2019 20:18		 İstanbul'da İranlının öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
03 Aralık 2019 18:51
Zırhlı araç devrildi: 13 jandarma personeli yaralı
03 Aralık 2019 17:54		 Kastamonu'da tırla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
03 Aralık 2019 15:47
Cem Yılmaz'a açtığı dava reddedilen Prof. Dr. Kural ağladı
03 Aralık 2019 13:31		 Konya'da çöplükte el bombası bulundu
03 Aralık 2019 12:38
Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırıya 4 yıla kadar hapis istemi
03 Aralık 2019 12:20		 Konya'da otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
03 Aralık 2019 11:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:00 - Yerli ve milli bomba imha robotu görev başında21:54 - Çöp kutusundan tarih çıktı! 2 bin 300 yıl öncesine ait21:49 - Bakan Ersoy, Haluk Bilginer'i kabul etti21:44 - Bursa Valisi: Polis memurumuz ağır yaralandı21:39 - Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti21:34 - Kalp krizi geçiren müdür yardımcısı hayatını kaybetti21:30 - Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem21:23 - Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı21:18 - Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi öldü21:13 - Almanya vatandaşı 5 terörist savaşçı, sınır dışı edildi
21:08 - FETÖ iltisaklı okulun müdürü gözaltına alındı21:03 - Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli20:58 - Tel Abyadlılardan Türkiye'ye 'okul teşekkürü'20:53 - Trafik kazası geçiren eski belediye başkanı yaralandı20:48 - Medya platformu 'Podcast' yeniden trend olma yolunda20:43 - Eski buzdolabıyla başladı, yılda 200 bin lira kazanıyor20:38 - Uzmanlardan 'Trans yağ sağlığı tehdit ediyor' uyarısı20:33 - Mahir Ünal'dan 'termik santral' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Kanal İstanbul projesi sizce yararlı mı ve yapılmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
Enflasyon verileri açıklandı... Memurların alacağı enflasyon zammı oranı arttı
KPSS 2019/2 tercihleri alınacak
T.C. Kimlik Kartı Yönetmeliği yürürlüğe girdi
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı
Soğuk ve yağışlı hava geliyor
Soylu'dan Menzil açıklaması... Kurumda her görüşten insan var
Döner değil sabun!
Mezarlıkta 'sahte peygamber' izdihamı, yer satışı durduruldu
Ev alana ve evlenene destek başlıyor
Pisa 2018 raporu açıkladı: Türkiye en çok puan artıran ülke oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Appo 3
15 temmuz 2016 1
vermidon 3
bulgurlama 1
Renkli 2
Bana ölünce mi yardim edeceksiniz 5
Fatih altayli'nin canli yayını terketmesi 1
Farid farjad 1
Nazire yapmak 3
persian song 1
SON İLANLAR
DSİ 13. Böl. Saymanlık Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Termal Belediyesi 3 İşçi Alacak
Zonguldak Karapınar Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarkent Turizm 7 İşçi Alacak
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Menteşe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kahramanmaraş Ekinözü Belediyesi 1 İşçi Alacak
Burdur Gölhisar Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Ankara Anfa Altınpark 3 İşçi Alacak
Ankara Nallıhan Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam