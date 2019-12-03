Kalp krizi geçiren müdür yardımcısı hayatını kaybetti
Kalp krizi geçiren Akdağmadeni Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcımız İsmail Yıldız hayatını kaybetti.
|03 Aralık 2019 21:34
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Kalp krizi geçiren Akdağmadeni Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcımız İsmail Yıldız hayatını kaybetti.
Ak Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, sosyal medya hesabından Akdağmadeni Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcımız İsmail Yıldız hayatını kaybettiğini duyurdu.
İşte Yusuf Başer'in açıklaması;
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Akdağmadeni Cumhuriyet Ortaokulu Müdür Yardımcımız İsmail Yıldız kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin.
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