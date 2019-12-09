Hafta sonlarına denk gelen seminere katılmayan öğretmene verilen ceza iptal edildi

"MEB, seminer tarihinde ilk kez, Cumartesi ve Pazar günlerine çalışma koydu" haberimiz de gündeme getirdiğimiz üzere MEB, Mesleki (seminer) çalışmalar tarihinde ilk defa 09 Haziran Cumartesi ve 10 Haziran Pazar günlerine seminer çalışması koymuştu.

Haberimize konu olan hafta sonlarına denk gelen seminer yani mesleki çalışmalara üyesi bulunduğu sendikanın, mesai saatleri dışında yapılan bazı çalışmaların gönüllülük esasına dayalı olmasına karşın öğretmenlerin görevlendirilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle katılmayan öğretmene açılan soruşturma soncunda verilen cezayı Samsun 1. İdare Mahkemesi iptal etmiştir.

Hafta sonlarına denk gelen 09.06.2018-10.06.2018 tarihlerinde düzenlenen mesleki çalışmalara katılmadığı hususu sübut bulduğundan disiplin cezasıyla tecziye edilmesi yönünde kanaat bildirildiği, bunun üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/(C-b) maddesi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezasıyla cezalandırıldığı, ancak önceki sicillerinin olumlu olması ve disiplin cezası almaması nedeniyle alt ceza verilerek kınama cezasıyla cezalandırılması üzerine göreve gitmeme yönündeki eylemin memuriyet görevi kapsamında değil, üyesi bulunduğu sendikanın, mesai saatleri dışında yapılan bazı çalışmaların gönüllülük esasına dayalı olmasına karşın öğretmenlerin görevlendirilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle aldığı eylem kararı uyarınca gerçekleştiği, eylemin sendikal özgürlük kapsamında olduğu, Anayasanın ve Uluslararası sözleşmelerin sendikal özgürlüklere ilişkin hükümlerine aykırı olduğu iddia edilerek açılan davada Samsun 1. İdare Mahkemesi, 2018/1547 Esas No, 2019/603 Karar No ve 30/05/2019 tarihli kararıyla cezayı iptal etmiştir.

Samsun 1. İdare Mahkemesi kararında; "Dosyasının incelenmesinden; davacının üyesi bulunduğu sendikanın, mesai saatleri dışında yapılan bazı çalışmaların gönüllülük esasına dayalı olmasına karşın öğretmenlerin görevlendirilmesinin yasal olmadığı gerekçesiyle bu türden görevleri yerine getirmemeleri hususunda aldığı, 12.03.2018 tarih ve 52 sayılı karara uyarak 09-10.06.2018 tarihlerinde verilen mesleki çalışmaya katılmadığından bahisle hakkında Hamamözü Kaymakamlığının 13.06.2018 tarih ve E.11653539 sayılı oluru ile soruşturma başlatıldığı, soruşturma sonucunda davacının, 2 gün mesleki çalışmalara katılmadığı gerekçesiyle 657 sayılı Kanunun 125/C-b bendi uyarınca 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile tecziyesinin teklif edildiği ve disiplin amiri tarafından olumlu sicilleri ve daha önce ceza almaması gözetilerek kınama cezası ile tecziye edildiği, davacının, disiplin cezasına yaptığı itirazın İl Disiplin Kurulunun 17.08.2018 tarih ve 13 sayılı kararıyla reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu olayda, davacının, bir devlet okulunda öğretmen olduğu ve kamu görevlisi sıfatıyla üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan mesleki çalışmalara katılmama çağrısına uyarak 09-10.06.2018 tarihinde anılan çalışmalara katılmadığı, bu fiilin çalışma hayatında, gerek uluslararası sözleşmelerde, gerekse ulusal mevzuatta yerini bulan sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, zira eylem daha önce duyulduğu halde idarece eyleme katılmanın, milli güvenliğe, kamu düzenine, suç işlenmesinin önlenmesine, genel sağlık, genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasına zarar vereceği şeklinde herhangi bir itirazın yapılmadığı, eylemden sonra verilen disiplin cezası gerekçesinde de bu hususların üzerinde durulmadığı görülmüş olup, bu durumda özürsüz olarak göreve gelmeme eyleminden söz edilemeyeceğinden, niteliği ve süresi de dikkate alındığında, eğitim hakkının ihlali sonucunu doğurmayan ve Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan bir hakkın kullanımı çerçevesinde disiplin suçu teşkil etmeyen fiili nedeniyle davacıya kınama cezası verilmesine ilişkin dava konusu işlemde ve bu işleme yapılan itirazın reddine ilişkin işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır." gerekçesiyle cezayı iptal etmiştir.

İşte o karar;

Ahmet KANDEMİR