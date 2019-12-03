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Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Kayseri'de kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti.
 03 Aralık 2019 21:39
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Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde görevli Polis Memuru İlhan Güçlü, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden polis memuru İlhan Güçlü için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Törenin ardından memleketine uğurlanan Polis memuru İlhan Güçlü, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Memurlar.Net - Özel

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