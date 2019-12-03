Çöp kutusundan tarih çıktı! 2 bin 300 yıl öncesine ait
|03 Aralık 2019 21:54
|Yazdır
Kahramanmaraş'ta, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, çöp kutusuna gizlenmiş 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ile 2 heykel ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.
Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çalışan M.K.'nın kaçak kazı yaparak tarihi eser aradığı bilgisin ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Polis, bugün öğle saatlerinde M.K.'nın çalıştığı kahvehaneye operasyon düzenlendi. Kahvehaneyi didik didik arayan polis, masanın altındaki bir çöp kutusunda siyah poşet ele geçirdi. Poşetin içerisinden 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ile 2 küçük heykel ele geçirildi.
Tarihi eserlere el koyan polis, M.K.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.K., sorgusunda tarihi eserlerin bir kısmını kazı yaparak çıkardığını, bir kısmını da B.K. ve V.D.'den aldığını ileri sürdü. Bunun üzerine çalışmalarına genişleten ekipler 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
3 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği, ele geçirilen tarihi eserlerin ise Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bartın'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi öldü
03 Aralık 2019 21:18
|Trafik kazası geçiren eski belediye başkanı yaralandı
03 Aralık 2019 20:53
|Kavga ihbarına giden polis memuru başından vuruldu
03 Aralık 2019 20:18
|İstanbul'da İranlının öldürülmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
03 Aralık 2019 18:51
|Zırhlı araç devrildi: 13 jandarma personeli yaralı
03 Aralık 2019 17:54
|Kastamonu'da tırla otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
03 Aralık 2019 15:47
|Cem Yılmaz'a açtığı dava reddedilen Prof. Dr. Kural ağladı
03 Aralık 2019 13:31
|Konya'da çöplükte el bombası bulundu
03 Aralık 2019 12:38
|Beşiktaş'ta başörtülü kadına saldırıya 4 yıla kadar hapis istemi
03 Aralık 2019 12:20
|Konya'da otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
03 Aralık 2019 11:58