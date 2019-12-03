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Kayıp dağcıları arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Bursa Valiliği, Uludağ'da kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmalarının 178 personel ve keşif uçağı ile aralıksız devam ettiğini açıkladı.
 03 Aralık 2019 22:19
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Kayıp dağcıları arama çalışmaları aralıksız sürüyor

Bursa Valiliği, Uludağ'da kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmalarının 178 personel ve keşif uçağı ile aralıksız devam ettiğini açıkladı.

Bursa Uludağ'da 3 gün önce zirveye doğru yola çıkan amatör iki dağcıdan henüz bir haber gelmezken arama kurtarma ekipleri çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına dair en son bilgiler Bursa Valiliğinden geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Aralık 2019 tarihinde Uludağ'da kaybolan 1988 doğumlu Mert Alpaslan ve 1982 doğumlu Efe Sarp adlı iki dağcıdan haber alınamadığı ihbarı üzerine Valiliğimiz tarafından kayıp dağcıları bulmak üzere hemen arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Uludağ 1. ve 2. Oteller-Çobankaya ve Sarıalan mevkiilerinde yapılan kontrollerde şahıslara ulaşılamamış, aynı gün J.Asyş Timi, JAK Timi, AFAD ekiplerince gece 03.00 sıralarına kadar aranmış, kamp kurulabilecek yerlere bakılmış ve hiçbir otelde kaydının olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu alanda 2 Aralık 2019 günü saat 09.00'dan itibaren 1 helikopter, 1 J.Asyş. Timi, 1 JAK Timi, 20 AFAD Kurtarma ekibi ile birlikte 13 sivil arama ve kurtarma ekibi olmak üzere toplam 45 personel ile Uludağ göller bölgesinde arama ve kurtarma çalışmalarına devam edilmiştir. Her iki şahsın da cep telefonuna ulaşılamamış olup, Mert Alparslan'ın son sinyal bilgisinin 1 Aralık 2019 günü saat 14.24 itibariyle Yenişehir İlçesi orman gözetleme kulesi baz istasyonu, Efe Sarp'ın son sinyal bilgisinin 1 Aralık 2019 saat 09.00 itibariyle Kirazlı 1'inci oteller bölgesinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine Valiliğimiz tarafından kaybolan şahısların cep telefonlarından teknik takip yapmak amacıyla Vodafone ve Turkcell GSM Operatörleri Seyyar Mobil Baz İstasyonları da bölgeye konuşlandırılmıştır. Yine Malatya'dan gönderilen JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı) 2 Aralık 2019 günü saat 21.10 itibariyle havadan arama faaliyetine katılmış, arama faaliyeti saat 04.00 itibariyle hava şartları nedeniyle sona erdirilmiştir. 3 Aralık 2019 günü saat 07.00'dan itibaren 1 JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı), 1 helikopter, 3 Sb, 11 Asb., 2 Uzm.J., 62 J. Uzm.Erb olmak üzere 78 personel, ayrıca 25 AFAD personeli ile birlikte 75 sivil arama ve kurtarma ekibi olmak üzere toplamda 178 personel ile arama ve kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Ayrıca arama faaliyetlerine yeni bir JİKU (Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı) katılarak 3 Aralık 2019 tarihinde saat 18.55 itibariyle havadan arama faaliyetlerini sürdürmektedir."
İhlas Haber Ajansı
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