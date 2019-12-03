Fenerbahçe, kupada fark yaptı!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 1. Eleme maçında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Mücadele Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamladın. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 18 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda konuk ettiği İstanbulspor'u 4-0 yenerek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti, tur kapısını araladı.

Bir grup İstanbulspor taraftarının renklendirmeye çalıştığı, Fenerbahçeliler'in cezası sebebiyle tribünde olmadığı maç 15'e kadar durgun geçti. Sonrasında sahneye Ferdi Kadıoğlu çıktı ve 1 dakika içinde önce asist yaptı, ardından da gol atıp skoru 2-0'a getirdi. 71'de Vedat Muriqi, ilk golü atan Deniz Türüç'ün ara pasında ağları bulup tabelayı 3-0'a çevirdi. Son 10 dakika sol bekte görev yapan genç Muhammed'in asistinde, 88'de Zajc skoru tayin etti, 4-0.

Maçın Yıldızı: Ferdi Kadıoğlu. Fenerbahçe taraftarı tribünden yoktu, takım da sahada çok iştahlı değildi, bir kişi hariç... Hem ileride bastı, hem de takımı ileri taşımaya çalıştı. 1 dakika içinde 2 gole etki edip maçı sarı lacivertlilerin kazanmasında en büyük paya sahip oldu.

İstanbulspor: Alperen x, Wellington x, Atchom x, Ali Aytemur x (Muhammed Enes dk. 59 x), Eslem xx (Muhsin dk. 75 x), Onur x, Aldin Cajic xx, Duhan x, Oğuzhan x, Allahyar x (Oğuzhan dk. 46 x), Papa Diouf x

Yedekler: Umut, Mehmet, Muhammet Şahin, Kağan, Ali Dere, Mensah, Berkay

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Goller: Deniz Türüç (dk. 15), Ferdi Kadıoğlu (dk. 16), Vedat Muriqi (dk. 71), Zajc (dk. 88) (Fenerbahçe)