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YouTube CEO'su: Netflix ve YouTube çocuklarımızı zehirliyor

Yayınladığı dizi ve filmlerde gençleri zehirleyen ve eşcinselliği öven Netflix, +18 içeriklerle de aile yapısını ve manevi değerlerimizi hedef alıyor. Bunun yanı sıra video paylaşım platformu YouTube da zararlı içeriklerle çocuklar açısından tehlike yaratıyor. YouTube'da pedofili, eşcinsellik ve çocuk istismarı açık hale getiriliyor. YouTube'un CEO'su Susan Wojcicki de itiraf niteliğinde açıklamalarda bulundu. Wojcicki, çocuklarının YouTube'da video izlemelerine izin vermediğini anlattı.
 03 Aralık 2019 23:04
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YouTube CEO'su: Netflix ve YouTube çocuklarımızı zehirliyor

Özellikle Türkiye aleyhinde yaptıkları yayınlarla ve eşcinselliğin övüldüğü dizi-filmlerle tepki çeken Netflix milli ve manevi değerlerimizi ayaklar altına alıyor. Uluslararası dizi ve film izleme platformu Netflix bünyesinde eşcinsellik temalı yayınlar öylesine çirkin ve ileri boyutta ki, açıkça sapkın ilişkiler ekrana getirilirken, çocuklar bile buna alet ediliyor.

DİREK ÇOCUKLARI HEDEF ALIYORLAR

Eskiden subliminal yöntemlerle yapılmaya çalışılan manipülasyon şimdilerde açık seçik ortaya konuluyor. Animasyonlarda kız çocuklarını öpüştüren Netflix, cinsel gelişimini tamamlamamış çocukların saf akıllarını bulandırmaya çalışıyor.

TÜRKİYE NEFRETİ AŞILANIYOR

Her fırsatta Türkiye'ye nefret kusan Netflix'te yine bir yapımda Türkler aşağılandı. 13 Commandments isimli dizide Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak Türkler barbar ve katil olarak gösterildi. Atatürk ve Erdoğan fotoğrafları kullanılarak, Türkler barbar ve katil olarak gösterildi.

YOUTUBE DA ZARARLI İÇERİKLERLE ÇOCUKLARI ZEHİRLİYOR

Video paylaşım platformu YouTube da Netflix gibi gençleri ve çocukları hedef kitlesi olarak görüyor. İslamiyetle dalga geçen peygamberlerimiz aleyhinde yayınlara izin veren ve Türkiye'ye nefret kusan videoların yer aldığı platformda milli değerlere zarar verilmesi amaçlanıyor.

YOUTUBE'UN SEO'SUNDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR: ÇOCUKLARIMIN VİDEO İZLEMELERİNE İZİN VERMİYORUM

YouTube CEO'su Susan Wojcicki CNBC ile yaptığı bir röportajda, çocuklarına uluslararası video paylaşım sitesi üzerinde vakit geçirmesine izin vermediğini söyledi.

Wojcicki konuşmasında çocuklarının Youtube videolarını izlerken geçirdikleri zamanı olabildiğince kısıtlamaya çalıştığını ifade etti.

"HER ŞEYİN FAZLASININ ZARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Pazar günü 60 dakika isimli programda yayınlanan röportajda, Susan Wojcicki, "Küçük çocuklarımının sadece Youtube Kids izlemelerine müsaade ediyorum o da belirli bir süreliğine. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu düşünüyorum." dedi.

Pedofili suçlularının Youtube üzerinden yaymaya çalıştıkları rahatsızlık verici içerikler de bu alanda bazı regülasyonların yapılması ihtiyacını doğurdu. Çocukların bu müstehcen içerikler karşısındaki savunmasızlığını önlemek amacıyla Youtube Kids platformu kuruldu ve güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Bu arada çocuklarının kişisel mahremiyetini ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'de geçtiğimiz ayda Youtube'a 170 milyon dolarlık bir ceza kesti.
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