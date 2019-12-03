Erdoğan'ın avukatı açıkladı: Açılmış bir dava yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın,

"(Eski HDP Eş Genel Başkanı) Selahattin Demirtaş seversiniz sevmezsiniz bir partinin genel başkanlığını yaptı. Haksız hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni 'Seni başkan yaptırmayacağız' demesi. Gecikerek hastaneye kaldırılmış kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

şeklindeki açıklaması nedeniyle CHP Genel Başkanına tepki gösterdi.

Aydın, kişisel Twitter hesabında şunları kaydetti:

"S. Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarındaki rolü nedeniyle tutukludur. 'Seni başkan yaptırmayacağız sözü' nedeniyle şikayetimiz olmadığı gibi açılmış bir dava da bulunmamaktadır. Kılıçdaroğlu'nun bu doğrultudaki iddiası tümüyle gerçek dışıdır."