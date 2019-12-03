Erdoğan'ın avukatı açıkladı: Açılmış bir dava yok
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demirtaş'ın yatmasının nedeni 'Seni başkan yaptırmayacağız' demesi" ifadesiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Aydın, Demirtaş hakkında bu sözünden dolayı açılmış bir davanın bulunmadığını söyledi.
|03 Aralık 2019 23:10
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın,
"(Eski HDP Eş Genel Başkanı) Selahattin Demirtaş seversiniz sevmezsiniz bir partinin genel başkanlığını yaptı. Haksız hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni 'Seni başkan yaptırmayacağız' demesi. Gecikerek hastaneye kaldırılmış kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"şeklindeki açıklaması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
Aydın, kişisel Twitter hesabında şunları kaydetti:
"S. Demirtaş, 6-7 Ekim olaylarındaki rolü nedeniyle tutukludur. 'Seni başkan yaptırmayacağız sözü' nedeniyle şikayetimiz olmadığı gibi açılmış bir dava da bulunmamaktadır. Kılıçdaroğlu'nun bu doğrultudaki iddiası tümüyle gerçek dışıdır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|4 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
04 Aralık 2019 00:01
|Parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi
03 Aralık 2019 23:43
|Bakan Soylu: Kamuda 55 bin 196 engelli istihdam ediliyor
03 Aralık 2019 23:33
|Diyanet'ten Akşener'in Cibuti iddiasına cevap
03 Aralık 2019 23:16
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zirve gayet iyi geçti
03 Aralık 2019 22:47
|İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği o kitap
03 Aralık 2019 22:09
|Bakan Ersoy, Haluk Bilginer'i kabul etti
03 Aralık 2019 21:49
|Bursa Valisi: Polis memurumuz ağır yaralandı
03 Aralık 2019 21:44
|Almanya vatandaşı 5 terörist savaşçı, sınır dışı edildi
03 Aralık 2019 21:13
|Tel Abyadlılardan Türkiye'ye 'okul teşekkürü'
03 Aralık 2019 20:58