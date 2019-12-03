Gökçek'in projesi Ankapark'ın elektriği kesildi!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın 750 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı oyun parkı Wonderland Eurasia'nın (Ankapark) borcu nedeniyle elektriği kesildi.
|03 Aralık 2019 23:21
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın 750 milyon dolara mal olduğunu açıkladığı oyun parkı Wonderland Eurasia'nın (Ankapark) borcu nedeniyle elektriği kesildi.
Parkın 2-2,5 milyon TL elektrik borcu olduğu belirtilirken, öğleden sonra elektriklerin kesilmesiyle çalışanlar evlerine gönderildi.
"Maliyeti 750 milyon dolar"
Mansur Yavaş, Ankapark'ın başkent belediyesine maliyetinin 750 milyon dolar olduğunu açıklamıştı. Projeye geçen aylarda haciz gelmişti
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