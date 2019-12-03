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Parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Dünya Engelliler Günü'nde siyasi parti başkanları tekerlekli sandalye ile sahil bandında gezdi. Tekerlekli sandalye ile rampaları çıkmakta zorlanan parti başkanları, engelli bireylerin neler çektiğini daha iyi anladıklarını belirtti.
 03 Aralık 2019 23:43
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Parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Dünya Engelliler Günü'nde siyasi parti başkanları tekerlekli sandalye ile sahil bandında gezdi. Tekerlekli sandalye ile rampaları çıkmakta zorlanan parti başkanları, engelli bireylerin neler çektiğini daha iyi anladıklarını belirtti.

Ereğli'de yaşayan engelli yazar Yasin Çiçek, Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerin şehir merkezinde neler yaşadıklarını anlatmak üzere etkinlik gerçekleştirdi. Etkinliğe, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ partinin il ve ilçe başkanları katıldı. Tekerlekli sandalyelere binen parti yöneticileri, sahil bandında tekerlekli sandalyeleri kullandı. Kaldırımdaki tekerlekli sandalye rampasından çıkarken sorun yaşayan parti yöneticileri, yardım almadan rampadan çıkamadı. Bazı rampalardan inişlerde ise düşme tehlikesi yaşayan yöneticiler, birbirlerine çarparak durabildi. Gezi sonunda açıklamada bulunan parti yöneticileri, engelli bireylerin yaşadıkları sorunları daha iyi anladıklarını ifade etti.

Etkinliği düzenleyen yazar Yasin Çiçek, "Engelliler Günü'nü kutlamıyoruz, farkında oluyoruz. Biz engelli değiliz, özel bireyleriz" dedi.

DHA
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