Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.
|04 Aralık 2019 00:20
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'i telefonla arayarak ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. Erdoğan görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman'a ağabeyi Muteb bin Abdulaziz'in vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.
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