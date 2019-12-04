İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
|04 Aralık 2019 00:37
|Yazdır
YÖNETMELİK
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumundan:
İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 - 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"o) YDS/e-YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,"
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 5 - (1) Giriş sınavına katılma şartları, sınavın yapılış şekli, yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, öğrenim dalları, atama yapılacak kadro sayısı, sınıfı ve derecesi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, sınava çağrılacak aday sayısı, son başvuru tarihi, başvuru yeri, başvuru şekli ve başvuruda istenecek belge ve beyanlar ile diğer hususlar son başvuru tarihinden en az otuz gün önce Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet adresinde ve Kurumun internet sitesinde ilan edilir."
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"d) Başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde YDS/e-YDS'den ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan Kurum tarafından ilan edilen asgari puanı aldığına dair belge sahibi olmak,"
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
"e) YDS'den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan, Kurumca ilan edilen puan veya üstünü aldığını gösterir belge."
MADDE 5 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6 - Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı yürütür.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik
04 Aralık 2019 00:38
|Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
04 Aralık 2019 00:36
|Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
04 Aralık 2019 00:20
|4 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
04 Aralık 2019 00:01
|Parti başkanları tekerlekli sandalye ile gezdi
03 Aralık 2019 23:43
|Bakan Soylu: Kamuda 55 bin 196 engelli istihdam ediliyor
03 Aralık 2019 23:33
|Diyanet'ten Akşener'in Cibuti iddiasına cevap
03 Aralık 2019 23:16
|Erdoğan'ın avukatı açıkladı: Açılmış bir dava yok
03 Aralık 2019 23:10
|Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zirve gayet iyi geçti
03 Aralık 2019 22:47
|İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği o kitap
03 Aralık 2019 22:09