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Erdoğan'dan 'bloke ederiz' çıkışı

PKK/YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen NATO'nun "Baltık Savunma Planı"nı bloke eden Türkiye Londra'daki zirvede aynı politikayı izleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO'daki dostlarımız terör mücadelesi verdiklerimizi (PKK/YPG) terör örgütü kabul etmezse, kusura bakmasınlar orada atılacak her tür adımın karşısında oluruz" dedi
 04 Aralık 2019 06:10
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Erdoğan'dan 'bloke ederiz' çıkışı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle 3-4 Aralık'ta düzenlenecek ve ittifakın ittifaka yönelik bakış konusunda önemli mesajlar verdi:

Günümüzün tehdit önceliklerine göre NATO'nun kendini güncellemesi artık kaçınılmazdır. Bu çerçevede müttefiklerimizden ülkemizin maruz kaldığı saldırılar karşısında çok güçlü bir dayanışma bekliyoruz. Terör örgütlerine karşı ilkeli ve kararlı bir duruş sağlanmasını temin edecek bir değişimi tüm üye ülkelerle birlikte gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz.

İLKELİ TAVIR BEKLİYORUZ

Türkiye terörle mücadele ve göç akınlarının önlenmesi bağlamında kritik roller üstlenen bir ülke. Ülkemiz bu vasfıyla da aslında NATO'nun vazgeçilmez bir ortağıdır. Müttefiklerimizden terör karşısında ilkeli bir tavır göstermelerini isteyeceğiz. DEAŞ ile Suriye'de göğüs göğüse mücadele eden ve örgütü bozguna uğratan tek ülkeyiz. Bu samimi çabalarımızın karşılığını biz de müttefiklerimizden bekliyoruz. Terörle mücadelesinde ülkemize amasız, fakatsız destek verilmesini istiyoruz.

YERİMİZ VE DURUŞUMUZ BELLİ

Londra toplantısı, sembolik anlamının ötesinde ittifakın 2020'li yıllara kendini uyarlamasının da ilk adımı olacaktır. Bazı çevreler art niyetli bir şekilde ülkemizin NATO'ya mensubiyetini gölgelemeye çalışsalar da bizim yerimiz ve duruşumuz bellidir. 1952'den bu yana yaptığımız katkılar, Türkiye'nin NATO'daki vazgeçilmez konumunu gayet net gösteriyor. Ülkemiz ile ilgili kötü niyetli tartışmaları, nazarıdikkate almadık, almıyoruz.

HER TÜRLÜ ADIMIN KARŞISINDA OLURUZ

"NATO'ya üye ülkelerden bazılarının YPG'yi tehdit olarak görmemesi) Gündeme gelecek olursa tavrımız yine odur. Değişen bir şey yoktur. Bizim terör örgütü olarak tanıdıklarımızı NATO tanımıyorsa kusura bakmasınlar. Biz yine onları terör örgütü olarak tanımaya devam edeceğiz. Ama bizim terör örgütü olarak telakki ettiğimiz ve kendileriyle terör mücadelesi verdiklerimizi, bizim NATO'daki dostlarımız eğer terör örgütü olarak kabul etmezse, kusura bakmasınlar, orada atılacak her türlü adımın karşısında oluruz.

Yeni Şafak
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