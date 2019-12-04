Sınava FETÖ'nün joker adayları girmiş

Deniz Harp Karargahı Metek Barbaros'ta görev yaparken 2018 Temmuz'da ihraç edilen "Salih" kod adlı şüpheli A.V., 1992 yılında Sait kod adlı örgüt abisinin yönlendirmesiyle askeri sınavlara başvurduğunu anlattı. Sınavın sözlü ve spor mülakat aşamalarını geçtiğini ve yazılı sınava girmeye hak kazandığını ifade eden A.V., örgüt abisinin, yazılı sınava yerlerine başka şahısların gireceğini söylediğini aktardı. FETÖ'nün 1992'de askeri lise sınavlarındaki usulsüzlüğünü ortaya koyan A.V.'nin ifadesindeki o kısım şöyle: "Sait sınavdan bir hafta önce beni, A.M. ve K.Y.'yi örgüt evine çağırdı. Yazılı sınava benim yerime K.Y.'nin, A.M.'nin yerine tanımadığım bir şahsın gireceğini, T.S.'nin ise kendisinin sınava gireceğini söyledi. Yerimize neden başkalarının sınava gireceğini sorduğumuzda bazı şeylerin sorgulanmayacağını söyleyerek konuyu kapattı."

FOTOĞRAFLARI DEĞİŞTİRDİ, MÜHÜRLEDİ

Şüpheli A.V., şöyle devam etti: "A.M. ile birlikte sınav giriş belgelerimizi Sait'e teslim ettik. Sait, sınav giriş belgelerinin üzerindeki fotoğrafları yerimize gireceklerin fotoğrafıyla değiştirdi. Ardından da bu fotoğrafları tekrar mühürledi. Daha sonra K.Y. Tuzla Deniz Harp Okulu'nda benim yerime sınava girdi ve başarılı oldu. Yine A.M.'nin yerine sınava giren şahıs da başarılı oldu."

DUBLÖR BAŞARINCA TSK'YA SIZDILAR

Örgütün sınava soktuğu şahısların sınavı geçmesinin ardından sağlık mülakatına kendilerinin girdiklerini ve geçtiklerini belirten A.V., "Buradan da geçtikten sonra ben İstanbul Beylerbeyi Deniz Astsubay Hazırlama Okulu'nda, A.M. İstanbul Heybeliada Deniz Lisesi'nde eğitim görmeye başladık. Yine T.S. de kendi girdiği sınavda başarılı olarak Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitim görmeye başladı" diye konuştu.

Dublör hala görevdeymiş

İtirafçı olan A.V., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli A.V., 1992 yılında yerine sınava giren K.Y.'yi fotoraflarından teşhis etti. K.Y.'nin hala öğretmen olarak çalıştığı belirlendi. Savcılığın suç duyurusunda bulunduğu K.Y. hakkında ayrıca bir soruşturma başlatıldı. Şüpheli A.V. hakkında ise "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

Osman Özgan