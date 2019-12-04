Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında
|04 Aralık 2019 06:51
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Geçen sene yüzde 25 ile zirveyi gören enflasyon bu sene sert düşüş kaydetmiş ve ekim ayında yüzde 8.55'e kadar gerilemişti. Enflasyondaki bu düşüş, Merkez Bankasının yüzde 24'e kadar çıkan politika faizini düşürmesi için de önemli bir alan oluşturuyor. Gelecek haftaki toplantıda 100 ile 200 baz puan arasında faiz indirimi bekleniyor. Merkez Bankası son üç toplantıda 10 puan indirimle politika faizini yüzde 24'ten yüzde 14'e kadar çekmişti.Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ege Yazgan yaptığı değerlendirmede Merkez Bankasından 100 ile 150 baz puan arası indirim beklediğini söyledi. Yazgan "Yüzde 11 civarında enflasyon bekliyordum ve faiz indirimi beklemiyordum ama yüzde 10,50'ye gelince yüzde birin üzerinde indirim olabileceğini düşünüyorum. 200 baz puan indirim bekleyenler de var ama bu fazla ileri gitmek gibi olur" ifadesini kullandı.
"200 BAZ PUAN ŞAŞIRTICI OLMAZ"
Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gizem Öztok Altınsaç ise 200 baz puan indirimin de şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Global tarafta da olumlu rüzgar olduğunu belirten Altınsaç "Ellerinden geldiği müddetçe faizi indirmeye çalışacaklardır. Ben temkinli olunmasını tercih ederim ama bugünkü enflasyon rakamı faiz indirimi için avantajlı bir veri. Veri sonrası 200 baz puan indirim de görme ihtimalimiz var" şeklinde konuştu.
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