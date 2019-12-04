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İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

İstanbul'da etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ile BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
 04 Aralık 2019 07:46
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İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli

Marmara Bölgesi'nde etkili yağış ve olumsuz hava koşuları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. Seferlere ilişkin BUDO ve İDO'nun resmi internet sitelerinde açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada,

İptal edilen İDO Seferleri: "Değerli Misafirimiz; Olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 04.12.2019 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferimizi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferimizi ile Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

BUDO Seferleri: "04.12.2019 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) saat 10.00 seferlerimiz olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir."
Anadolu Ajansı
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