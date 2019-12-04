1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vakıflar Bankasının bazı hisseleri Hazineye devredildi

Vakıflar Bankası'nın A ve B grubu hisseleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredildi
 04 Aralık 2019 08:01
Yazdır
Vakıflar Bankasının bazı hisseleri Hazineye devredildi

Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı hisselerinden Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisseler Hazineye devredildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı (banka) hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait bulunanlar hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ve temsil ettiği A ve B grubu hisselerin beher hisse değeri 9,4956 lira olarak tespit edildi.

Kararda, değeri belirlenen hisselerin tamamının bu kararın yayımı tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı adına banka pay defterine kaydedileceği belirtildi.

Söz konusu kararın uygulanmasına ilişkin tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanı yetkili olacak
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye Vakıflar Bankası'nın A ve B grubu hisseleri Hazineye devredildi
04 Aralık 2019 02:41		 Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı
03 Aralık 2019 20:28
Varlık Fonu'ndan 10 milyar dolarlık yatırım
03 Aralık 2019 12:01		 Türkiye'nin ilk uzay radyasyonu test altyapısı kuruldu
03 Aralık 2019 11:57
İnternetten kartlı ödemeler 29 Kasım'da rekor kırdı
03 Aralık 2019 11:44		 Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Görünümdeki iyileşme sürüyor
03 Aralık 2019 11:21
Çoban istihdamına 62 milyon lira destek
03 Aralık 2019 11:16		 'Ara buluculuk-Tahkim paketi' Türkiye'de
03 Aralık 2019 10:13
Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi ile ticarette prosedür azalıyor
03 Aralık 2019 09:43		 Karayollarında durum
03 Aralık 2019 09:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:17 - İzmir'de ByLock'çulara operasyon: 25 gözaltı kararı08:15 - Ne kadar yolcu o kadar vergi dönemi başlıyor08:01 - Vakıflar Bankasının bazı hisseleri Hazineye devredildi07:46 - İDO ve BUDO seferlerine olumsuz hava engeli07:21 - Sınava FETÖ'nün joker adayları girmiş07:05 - CHP kurultayları kavgayla başladı06:51 - Faiz indirimi için gözler Merkez Bankasında06:50 - 6 suç hariç diğerlerine ceza indirimi geliyor06:31 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Erdoğan'dan 'bloke ederiz' çıkışı
03:23 - DSÖ'den, iklim değişikliği uyarısı02:41 - Türkiye Vakıflar Bankası'nın A ve B grubu hisseleri Hazineye devredildi01:58 - Hakkari'deki silah kazasında şehit olan askerin cenazesi Konya'ya getirildi00:38 - Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik00:37 - İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik00:36 - Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği00:20 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü00:04 - 375'e göre geçici görevlendirilen personelin mehil müddeti ve harcırahı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetini destekliyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
6 suç hariç diğerlerine ceza indirimi geliyor
375'e göre geçici görevlendirilen personelin mehil müddeti ve harcırahı
Sınava FETÖ'nün joker adayları girmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü
Erdoğan'dan 'bloke ederiz' çıkışı
Türkiye Vakıflar Bankası'nın A ve B grubu hisseleri Hazineye devredildi
4 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıkları
Vakıflar Bankasının bazı hisseleri Hazineye devredildi
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinde Değişiklik
Hakkari'deki silah kazasında şehit olan askerin cenazesi Konya'ya getirildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Her aşk kendi masalını yaratır 1
Renkli 2
nasır 1
doru 1
persian song 1
yalnız kalan yazar 3
yamaç 2
why 2
30.11.2019 göztepe vs fenerbahce maçı 1
Ömer bayram'ın rakibine attığı tokat 2
SON İLANLAR
Çanakkale Eceabat Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tekirdağ Sarköy Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 26 İşçi Alacak
Muğla Dalbel Günübirlik Turizm Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 100 İşçi Alacak
Konya Bolkar 2 İşçi Alacak
Kırşehir Çiçekdağ SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp Genom Merzon 1 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp 1 İşçi Alacak
Çanakkale Gestaş Deniz Ulaşım 16 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam