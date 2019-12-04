Ne kadar yolcu o kadar vergi dönemi başlıyor
|04 Aralık 2019 08:15
|Yazdır
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançları, 'hasılat esaslı kazanç tespiti' yoluyla belirlenebilecek. Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından faydalanabilmek için bu mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine yazılı olarak talep başvurusunda bulunmaları gerekecek. Vergi dairelerince başvurular bir ay içinde incelenerek taleplerinin kabul edilip edilmediği mükelleflere yazılı olarak bildirilecek. Talepleri kabul edilen mükellefler, söz konusu bildirimin kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçecek. Yeni işe başlayan mükelleflerden kazançlarını bu usule göre tespit etmek isteyenlerin, işe başlama bildirimiyle birlikte bu usulden faydalanmak istediklerini ayrı bir dilekçeyle belirtmeleri gerekecek.
Mükellefler, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının yüzde 10'unu vergiye tabi kazanç olarak beyan edecek. Bu yönteme geçen mükellefler, 2 yıl tamamlanmadan bu usulden çıkamayacak. Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından yararlanan mükellefler, bu uygulamadan yararlandıkları dönemlerde kendilerine bir takvim yılı içinde 2 kez ceza kesilmesi halinde, cezanın kesildiği ve takip eden 2 takvim yılı boyunca bu usulden faydalanamayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bolu Dağı'na mevsimin ilk karı düştü
04 Aralık 2019 10:37
|Ceren'in öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı
04 Aralık 2019 10:07
|Van ve Muş'ta kardan kapanan 45 yol ulaşıma açıldı
04 Aralık 2019 09:53
|Kütahya'da otomobil refüjdeki ağaca ve direğe çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
04 Aralık 2019 09:48
|İnfaz ve Koruma Memuru uyuşturucu ile yakalandı
04 Aralık 2019 09:38
|Daire Başkanı öğretim görevlisi olan eşini 17 kez bıçakladı
04 Aralık 2019 08:51
|Himmetlerle yurtdışında rüşvet dağıtıyorlardı
04 Aralık 2019 08:45
|Yalıda SahteBank A.Ş.
04 Aralık 2019 08:30
|İzmir'de ID numaraları belirlenen 25 Bylock'çuya gözaltı
04 Aralık 2019 08:17
|Yaşlı kadının dolandırılmasını polisin dikkati engelledi
03 Aralık 2019 22:41