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Ne kadar yolcu o kadar vergi dönemi başlıyor

Şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan ve hasılatın tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlara yeni vergi sistemi geliyor. Mükellefler, sağladıkları vergiye tabi kazançlarını belirlemede 'hasılat esaslı kazanç tespiti' usulünden yararlanacak.
 04 Aralık 2019 08:15
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Ne kadar yolcu o kadar vergi dönemi başlıyor

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançları, 'hasılat esaslı kazanç tespiti' yoluyla belirlenebilecek. Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından faydalanabilmek için bu mükelleflerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesine yazılı olarak talep başvurusunda bulunmaları gerekecek. Vergi dairelerince başvurular bir ay içinde incelenerek taleplerinin kabul edilip edilmediği mükelleflere yazılı olarak bildirilecek. Talepleri kabul edilen mükellefler, söz konusu bildirimin kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçecek. Yeni işe başlayan mükelleflerden kazançlarını bu usule göre tespit etmek isteyenlerin, işe başlama bildirimiyle birlikte bu usulden faydalanmak istediklerini ayrı bir dilekçeyle belirtmeleri gerekecek.

Mükellefler, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri gayrisafi hasılatlarının yüzde 10'unu vergiye tabi kazanç olarak beyan edecek. Bu yönteme geçen mükellefler, 2 yıl tamamlanmadan bu usulden çıkamayacak. Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından yararlanan mükellefler, bu uygulamadan yararlandıkları dönemlerde kendilerine bir takvim yılı içinde 2 kez ceza kesilmesi halinde, cezanın kesildiği ve takip eden 2 takvim yılı boyunca bu usulden faydalanamayacak.

Anadolu Ajansı
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