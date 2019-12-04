Emekliye 5 aylık zam ve fark

Yaklaşık 15.3 milyon emekli ve memuru ilgilendiren enflasyon verileri netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre temmuz-kasım enflasyonu böylece yüzde 5.71 çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme gereğince yüzde 4 artış ve ayrıca bu yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısım fark olarak ödenecek.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ: Dün açıklanan veriyle birlikte bu gruptaki emeklilerimizin 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 5.71 oldu. Bu rakamın üzerine aralık enflasyonu eklenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ: Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşmeyle belirlenen yüzde 4 zamlarını ocakta alacak. 6 aylık enflasyon yüzde 5'i aşarsa aşan kısımda ek olarak verilecek. Memurların 5 aylık zamları yüzde 4.71'e ulaştı. Buna aralık enflasyonu eklenecek.

2019'un ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 12'lik TÜFE tahminine göre yüzde 6.65 olacak. Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 6.65 artıştan yararlanacak, memurların ve memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 1.65 enflasyon farkıyla yüzde 5.65'e ulaşacak.

Faruk Erdem