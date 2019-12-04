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Arkadaşlarını kurtardı kendisi şehit oldu

Kuzey Irak'ta şehit düşen Uzman Komando Er Alparslan Kurt'un, şehit olmadan önce bir grup teröristin ağır silahlarla geldiğini fark edip ateş açarak üsse sızmalarını önlediği ortaya çıktı
 04 Aralık 2019 08:40
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Arkadaşlarını kurtardı kendisi şehit oldu

Terör örgütü PKK'ya yönelik kuzey Irak'ta yürütülen "Pençe-3 Harekatı"nda görev yapan Piyade Sözleşmeli Uzman Komando Er Alparslan Kurt'un şehit olduğu çatışmaya ilişkin detaylara SABAH'a ulaştı. PKK'lı teröristlerin Şırnak bölgesinde Cudi, Gabbar ve Bestler-Dereler bölgesine sızmalarını engellemek ve olası bir Kandil operasyonu nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri TSK) tarafından başlatılan "Pençe-3 Harekatı'nın sürdüğü Haftani'nin bölgesinde, teröristlerin geçiş güzergahlarına havadan indirme yapılarak, ondan fazla üs bölgesi kuruldu. Kandil ve diğer kamplara geçiş üzerinde yer alan ve teröristler için stratejik öneme sahip Haftanin'deki Konferans Tepe de komandolar tarafından temizlenerek buraya üs bölgesi kuruldu.

FARK EDİP ATEŞ AÇTI

Görüntü vermemek amacıyla şemsiye kullanan yaklaşık 20 kadar PKK'lı terörist ise önceki gece yanlarında getirdikleri ağır makineli silah, roketatar ve havanla üs bölgesine sızmaya çalıştı. Teröristleri fark eden mavi bereli komando Alparslan Kurt ve yanındaki silah arkadaşı gruba ateş açtı. Teröristlerin de açtığı ilk ateş sonucu Kurt olay yerinde şehit oldu, arkadaşı ise ağır yaralandı. Üs bölgesindeki komandoların ateş altına alması üzerine ilerleyemeyen PKK'lı grup, havanın da durumundan faydalanarak ormanlık ve dağlık alana kaçtı. Üs bölgesinde ve sınırdaki askeri birliklerde bulunan obüs topları ile teröristlerin kaçış güzergahı ateş altına alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) desteği ile bölgede operasyonlar başlatıldı.

OĞLUM VAR HEPSİ BU VATANA KURBAN OLSUN

Şehit Alparslan Kurt için, memleketi Bitlis'teki İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Kadın subayların kolunda törene gelen şehidin annesi Sevim Kurt, asker selamı vererek, "4 oğlum daha var, hepsi de bu vatana kurban olsun" dedi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehidin öz geçmişi ve dualar okunan törene katılan Bitlis Valisi Oktay Çağatay'da, şehidin ailesini teskin etmeye çalıştı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın da katıldığı törende, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin kıldırdığı namazın ardından, şehit er, Mutki ilçesine bağlı Dereyolu köyünde toprağa verildi.

BARIŞ PINARI ŞEHİDİ UĞURLANDI

BARIŞ Pınarı Harekatı bölgesindeki Suriye'nin Tel Abyad kenti kırsalında, PYD/PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Harun Çınar (22) son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Çınar için ilk tören GAP Havalimanı'nda düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketi Hatay'a götürüldü. Antakya ilçesi Bitiren mahallesindeki babaevine getirilen şehidin naaşı helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde şehidin babası Hikmet ve annesi Emine Çınar ve kardeşleri tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi toprağa verildi.

Fuat TAPAN-Mehmet YILDIRIM-Yaser ÇARPAROĞLU
Sabah
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