Van'dan silah kazası sonucu 1 asker şehit
Van'ın Çaldıran ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan bir asker şehit oldu
|04 Aralık 2019 09:18
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MSB'den yapılan açıklamada şunlara yer verildi;
"Van'ın Çaldıran ilçesinde 3 Aralık 2019 tarihinde pusu/keşif maksadıyla görevlendirilen komando kolunun görev hazırlığı esnasında silah kazası sonucu ağır yaralanan kahraman bir silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
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